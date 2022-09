Estes são os alimentos que agravam a ansiedade e a depressão

Você sabia que existem alimentos que podem piorar os níveis de ansiedade e depressão mais do que outros? Pesquisadores de cinco universidades de medicina dos Estados Unidos, em parceria com a Faculdade de Medicina da USP, descobriram essa relação com determinadas comidas.

A pesquisa, divulgada pela revista científica Psychology Today, apontou os alimentos ultraprocessados como os principais vilões em contribuir para o agravamento dos sintomas desses distúrbios.

Os médicos analisaram os dados de mais de 10 mil pacientes e perceberam uma lista de oito grupos de alimentos bem comum na piora dos sintomas. São eles:

Bebidas industrializadas e artificiais;

Carnes processadas;

Salgadinhos e lanches industrializados;

Batatas industrializadas;

Cereais de café da manhã;

Bolachas;

Bolos industrializados;

Pães industrializados.

Os ultraprocessados são considerados nocivos por conter muitas gorduras não saudáveis ou adição de açúcar. Além disso, nutricionalmente eles estão esgotados após tantas fases de processamento, sendo carentes dos principais nutrientes necessários para o corpo.

Em outras palavras, esses alimentos não se lembra nem de longe às fontes alimentares originais das quais são feitos. Uma salsicha, por exemplo, quase não contém elementos que lembrem carne de porco ou frango.

Outro ponto negativo é que muitas vezes esses alimentos contêm aditivos, como aromatizantes e corantes artificiais, que não têm outra função a não ser tornar aquele produto mais atraente para os consumidores, perdendo valor nutricional.

Segundo a pesquisa, adoçantes e emulsificantes artificiais encontrados em ultraprocessados também estão ligados a mudanças no cérebro, aumento de inflamação e alterações no metabolismo.

Em um país como o Brasil, em que a população tem o hábito de comer alimentos frescos, pode parecer exagero encarar ultraprocessados com vilões. Contudo, existem lugares em que mais da metade da alimentação das pessoas é feita com base em ultraprocessados - como é o caso dos Estados Unidos.

