Cliente é banido de mercado após reclamar que caixa de ovos parecia ter sido roída por ratos

Caixa de ovos de mercado no Reino Unido (Foto: SWNS (via Metro UK))

Um cliente foi banido de um mercado no Reino Unido, por ter reclamado que uma caixa de ovos que estava exposta parecia ter sido roída por um rato.

Morador de Lancashire, ao noroeste da Inglaterra, Matt Gartside encontrou uma caixa de ovos com o que pareciam ser marcas de mordidas nas beiradas, dentro de um mercado da rede Lidl.

Ele levou a caixa danificada para um funcionário que, após ouvir o cliente, ficou chocado com a acusação de que haveriam ratos no mercado.

“Eles tiraram a caixa de mim e também não me pediram desculpas nem nada”, contou o cliente, em entrevista ao portal Metro UK.

Segundo ele, após insistir que pareciam ser marcas de mordidas de roedor, o funcionário saiu. “Fiquei um pouco chocado, pois eles queriam minimizar imediatamente”, relatou.

Após a observação, Matt acabou sendo banido do mercado durante um período de seis meses, por “comportamento abusivo em relação aos funcionários da loja”. O gerente da unidade alegou que o cliente estava “perturbando” a equipe com sua reclamação.

“Ele começou um pouco de discurso comigo, dizendo que eu tinha chateado seu membro da equipe. Eu imediatamente disse a ele que não. Isso me deixou com raiva, foi tão simples e eles apenas atiraram no mensageiro”, disse o homem.

Sem opção, ele precisou deixar o mercado sem o restante de suas compras. O caso aconteceu em junho e, semanas depois, recebeu um email do SAC do Lidl proibindo-o de voltar ao mercado durante seus meses.

Segundo o email, se ele entrar antes desse período terminar, a empresa poderá acusá-lo de invasão. “É o grandalhão pisando no garotinho de uma maneira bem nojenta”, reclamou Matt.

Um porta-voz da rede de mercados Lidl disse ao Metro UK que a empresa não encontrou evidências de pragas na loja após uma investigação completa.

Leia também: Rihanna ajudou na limpeza de restaurante após jantar com amigas