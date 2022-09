Inchaço nos dedos: veja as principais causas e o que fazer se você apresentar o sintoma

Com a coroação de Charles III como novo rei do Reino Unido após a morte da rainha Elizabeth II, uma dúvida levantada foi a respeito da saúde do monarca, que irá completar 74 anos em novembro de 2022. Algo muito comentado nas redes sociais foi sobre a sua mão, que aparenta um inchaço fora do comum. Mas quais serão as causas? Será que o novo rei está doente?

Confira a seguir os possíveis motivos do inchaço nas mãos e dedos ocorrer e o que fazer nessa situação.

De acordo com o site Tua Saúde, o sinal pode ser algo comum devido o acúmulo de líquidos ou inflamação por má circulação do sangue. O sintoma ocorre principalmente em pessoas que consomem sal em excesso ou em pessoas com alterações hormonais no período da TPM.

LEIA TAMBÉM: Qual foi a causa da morte da Rainha Elizabeth?

Exercícios como levantar os braços ou abrir e fechar a mão pode fazer com que o inchaço diminua. Contudo, caso o problema seja devido a alguma doença mais grave, é preciso consultar um médico para que seja indicado o tratamento mais adequado. Caso as mãos inchadas seja venha acompanhada de outros sintomas, como dificuldade respiratória e cansaço, pode ser indícios de condições como artrite, tendinite, hipertensão ou insuficiência cardíaca.

Veja os principais motivos:

Má circulação sanguínea;

Altas temperaturas;

Consumo de sal em excesso;

Atividade física;

Pressão alta;

Artrite;

Tendinite;

Gota;

Alterações hormonais;

Insuficiência cardíaca;

Insuficiência renal;

Síndrome do túnel do carpo (quando o nervo mediano da mão é comprimido).

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

ATENÇÃO!

Este texto tem como objetivo apenas informar, e não diagnosticar nenhuma doença. Caso tenha dúvidas ou apresente os sintomas descritos, procure um médico e nunca faça o uso de medicamentos sem prescrição.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Estes são os alimentos que podem reduzir o risco de câncer de mama, de acordo com pesquisas

⋅ 4 elementos de casa que podem ser perigosos para a sua saúde

⋅ Vendas de cão da raça Cavalier King Charles Spaniel devem disparar após a morte da rainha. Veja o motivo