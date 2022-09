4 elementos de casa que podem ser perigosos para a sua saúde

A limpeza frequente em casa não ajuda o lugar somente a ter uma boa aparência, mas também contribuiu com a saúde de todas as pessoas que ali habitam. Como é o caso de problemas respiratórios que nunca curam ou problemas na pele que aparecem de forma misteriosa. Essas condições acontecer pela falta de limpeza em locais específicos no seu lar. A seguir, você confere as regiões da casa que precisam de mais atenção na hora da limpeza para evitar problemas de saúde.

Tapetes

Tapete é sinônimo de poeira e ácaro. Caso você demore muito tempo para trocá-los, pode gerar acúmulo de sujeira, que por sua vez causam problemas respiratórios, principalmente para quem já tem tendência às doenças relacionadas a respiração, e também reações alérgicas na pele. Evite os tapetes em excesso ou limpe-os com frequência.

Cortinas

Assim como os tapetes, as cortinas também podem acumular poeira e ácaros, mas também fungos, que se espalham por toda a superfície do tecido. Faça uma limpeza regular e troque o objeto a cada três meses, substituindo por cortinas limpas.

Fungos

O organismo cresce em ambientes úmidos, como banheiros e pias, mas se a sua casa apresenta infiltrações, também é um bom lugar para a sua reprodução. Os fungos podem gerar problemas respiratórios, aumentando a chance dos indivíduos que convivem com em uma casa com o organismo contrair asma, principalmente as crianças.

Produtos de limpeza

Os produtos de limpeza em si não geram riscos à saúde, mas caso o manuseio seja feito de forma incorreta ou ainda haja a mistura entre os produtos, eles podem causar irritação na pele, nariz, garganta e dores de cabeça, além de problemas mais graves. Por isso, nunca faça misturas entre produtos de limpeza e sempre utilize luvas, botas, óculos de proteção e máscara quando for realizar a limpeza de casa.

