Vendas de cão da raça Cavalier King Charles Spaniel devem disparar após a morte da rainha. Veja o motivo

Com a morte da rainha Elizabeth II, a raça Cavalier King Charles Spaniel pode se tornar a raça mais popular da Grã-Bretanha. Mas como essas duas coisas aparentemente distintas se relacionam? Tudo tem a ver com o novo rei. Veja a explicação a seguir.

Até o falecimento da rainha, as raças que dominavam o Reino Unido eram as corgi e a dorgi, essa segunda sendo o cruzamento entre corgi e um dachshund. Agora rei Charles III, que assumiu o trono após o falecimento da mãe e tem um apreço pelo cão jack russell, pode ter a raça que leva seu nome como a mais populosa, de acordo com o site Daily Star, com as buscas pelo cavalier King charles spaniel crescendo ao longo do tempo.

De acordo com o portal, um dos comentários nas redes sociais referentes aos animais de estimação da família real foi: “Os preços de venda do Cavalier King Charles Spaniel estão prestes a subir”. Outro escreveu: “Agora todo mundo vai querer um (Cavalier) King Charles Spaniel”.

‘Nome de gente’

Você ficou curioso para saber porque esse cãozinho tão pequeno leva um nome tão grande e imponente? Segundo o blog Petz, seu nome é uma homenagem à Charles B. Stuart, além de ser a raça preferida dos reis Charles I e Charles II, que amavam a companhia desse cãozinho.

Características

Ainda de acordo com o blog, o novo queridinho britânico pode viver até os 15 anos, medem até 30 centímetros de altura e pesam, em média, 7 quilos. Seu ‘nível de fofura’ é alto, pois é muito apegado às pessoas, gostando de ficar horas deitado no colo do seu tutor. Mas eles não são preguiçosos e sim bem energéticos, por isso uma caminhada diária é sempre necessária. Com o extinto curioso, é bom deixar os chinelos e outros objetos longe de suas vistas para não ter surpresas desagradáveis ou ensinar boas maneiras desde cedo.

