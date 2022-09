Estes são os alimentos que podem reduzir o risco de câncer de mama, de acordo com pesquisas

O câncer de mama é um dos tipos que mais afetam as mulheres no Brasil. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), são 11,84 óbito a cada 100 mil mulheres. A doença depende de fatores genéticos e idade, pois é diagnosticado principalmente em mulheres mais velhas. Contudo, outras causas também podem ser consideradas, como sedentarismo, consumo de álcool e obesidade.

Segundo o site Meganotícias, o consumo de certos alimentos podem ajudar a diminuir o risco do diagnóstico de câncer de mama. Um estudo publicado na Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos (National Library of Medicine) relacionou alguns tipos de gorduras saudáveis com a redução nas chances de mulheres em pré-menopausa, em torno dos 42 a 45 anos, desenvolverem a doença.

Analisando dados de 1.600 mulheres diagnosticadas com câncer de mama na China, a pesquisa mostrou que alimentos com gorduras poliinsaturadas, como ômega-3, reduzem o risco. O ácido alfa linoleico presente no ômega-3 reduz a chance em até 49%.

Pessoas que também consomem alimentos com ácido docosahexaenóico (DHA) e ácido eicosapentaenóico (EPA) reduziram o risco a 32%.

LEIA TAMBÉM: Acordou sem energia? Estes são 5 alimentos que vão te ajudar a recuperá-la rapidamente

Quais são os melhores alimentos?

“O que é bom sobre os resultados deste estudo é que houve uma redução no risco de câncer de mama com a ingestão total de ômega-3, que inclui peixes e fontes vegetais”, explicou a nutricionista Sarah Gold ao Very Well Health.

Entre os alimentos mais indicados para reduzir os riscos são os ricos em gorduras saudáveis, sendo eles:

Peixes como salmão, sardinha e atum;

Frutos do mar, como mexilhões e ostras;

Nozes;

Abacate;

Sementes de linhaça, chia, gergelim e calêndula;

Óleos vegetais, como canola, calêndula ou de azeitona;

Tofu;

Ovos.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

ATENÇÃO!

Este texto tem como objetivo apenas informar, e não diagnosticar nenhuma doença. Caso tenha dúvidas ou apresente sintomas, procure um médico e nunca faça o uso de medicamentos sem indicação de um profissional da área da saúde.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Unha encravada: Conheça 4 dicas para evitar que isso aconteça

⋅ Estudo sugere que pessoas que bebem café estão propensas a desenvolver câncer no esôfago

⋅ Limão: Conheça 10 benefícios que esta fruta cítrica pode proporcionar para a saúde