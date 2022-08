Os signos do zodíaco que se atraem pela fantasia

Para muitos, a atração e o amor nasce de gestos reais, mas também da imaginação e devaneios sobre as possibilidades que uma relação pode ter em sua vida. Alguns signos do zodíaco tendem a ser atraídos por essas fantasias de forma mais potente.

Confira quais são e como isso acontece:

Touro

Por mais que tenha os pés no chão, o taurino não se impede de sonhar e encontrar muitas fantasias sobre como será uma relação com alguém. A imaginação está sempre presente em sua vida, mas ele tem o impulso de realizar, o que também o faz tomar inciativas. A compatibilidade com alguém tende a despertar ainda mais esta energia nesse signo.

Libra

Por mais que o libriano goste de ter certos limites e pode ser realista ao encarar algumas conexões, ele não deixa de se deixar levar pela atração. Quando isso acontece, sua sensibilidade pode criar cenários que ele quer muito realizar. Quem desperta seu interesse e paixão, pode esperar que algumas atividades e gestos já foram planejados ou sonhados por eles; a cooperação para realizar chamará muito a sua atenção.

Sagitário

O sagitariano permite que sua vida flua e embarca em novas aventuras com muito desejo, especialmente porque sua mente imaginativa o faz ter várias expectativas, inclusive no amor. É preciso ter cuidado para não idealizar em excesso e ficar fora da realidade, mas se ele percebe que a combinação dá certo e é compatível, será difícil separar sonho e o que realmente está acontecendo.

Peixes

O pisciano sabe que existe um mundo real, mas ele dedica bastante tempo as fantasias que nutre, especialmente no amor. Como leva tudo com muita emoção e sensibilidade, pode ser bem pouco racional e deixar o emocional tomar conta. No entanto, estas sensações e esse contato que o faz pensar em mil possibilidades, o motivam a começar a agir para viver o que tanto imaginou.

