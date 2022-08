Abra apenas se for capaz de encontrar a palavra ‘SONO’ neste caça-palavras (Metro World News)

Caça-palavras são ótimas ferramentas quando se trata de estimular sua capacidade analítica. Ao procurar por palavras em uma “sopa de letras”, é normal que seu cérebro vá acostumando-se com essa atividade. Desta forma, seu senso apurativo vai aumentando.

Busque pela palavra “sono” na figura abaixo e descubra o quão analítico você se encontra. A cada teste realizado você estimula ainda mais seu cérebro em relação a um olhar aguçado. Confira:

Abra apenas se for capaz de encontrar a palavra ‘SONO’ neste caça-palavras (Metro World News)

Caso resolva o teste em pouco tempo, realmente é de se tirar o chapéu. Se você acredita ser fera em desafios como este, continue praticando conosco.

Se concluiu o caça-palavras sem consultar o resultado, saiba que fez um belo trabalho! Caso contrário, não se preocupe. Afinal, este não é um teste tão simples. Abaixo você confere a resposta do desafio:

Resposta:

Abra apenas se for capaz de encontrar a palavra ‘SONO’ neste caça-palavras (Metro World News)

Viu só como a resposta se encontra na diagonal – e de baixo para cima – da figura? Desta forma o grau de dificuldade aumenta, bem como a habilidade de percepção.

Será que é capaz de localizar a palavra ‘CARRO’ nesta imagem?

Se você gostou do caça-palavras anterior, poderá explorar mais um abaixo. Desta vez, o teste se trata de localizar um veículo, então coloca gasolina na sua habilidade e acione o acelerador! A estrutura é a mesma, porém se trata de outra palavra. Consegue localizar “carro” no quadro abaixo? Observe com muita atenção!

Será que é capaz de localizar a palavra ‘CARRO’ nesta imagem? (Metro World News)

Se você quebrou a cabeça para solucionar o desafio, não se preocupe. Clique neste link e descubra a resposta agora mesmo. Lembre-se: nem tudo é o que parece ser, então deixa a subestimação do teste de lado e corra para conferir.

Outros testes

Você percebeu que testes como estes não são tão fáceis assim? O Metro World News Brasil tem preparado uma série de desafios para você tentar resolver. Teste se você possui um olhar aguçado e conheça nossa seção de desafios. Abaixo é possível se deparar com alguns deles:

Veja mais: Somente quem tem olhos atentos consegue encontrar ‘DIA’ neste caça-palavras

Veja mais: Apenas quem tem um olhar aguçado consegue encontrar ‘gasolina’ nesta imagem

Veja mais: Encontre a palavra ‘LUA’ nesta imagem e descubra se é habilidoso

Veja mais: Você realmente é capaz de encontrar a palavra ‘internet’ nesta imagem?

Veja mais: DESAFIO: Encontre a palavra ‘CASA’ no caça-palavras e veja se possui olhar aguçado

Veja mais: 99% das pessoas não conseguem encontrar a palavra ‘SOL’ no caça-palavras