OVNI: objeto não identificado é filmado durante entrevista ao vivo na Alemanha

Uma pequena mancha passando atrás de uma imagem durante uma entrevista ao vivo passou despercebida pelos telespectadores de uma TV alemã no início de agosto, mas o vídeo viralizou depois que um especialista identificou um OVNI na imagem.

O avistamento foi filmado durante uma entrevista com um especialista em incêndios florestais ao vivo em uma região de floresta nos arredores de Berlim.

No vídeo, o OVNI aparece por apenas três segundos, mergulhando através das nuvens em alta velocidade e novamente entre as nuvens de fumaça.

Quem identificou a aparição foi um telespectador chamado Jaime Maussan, que postou no Twitter o vídeo apontando a mancha escura no ombro do entrevistado. “A televisão alemã captura um OVNI acidentalmente”, relatou na rede social

Mausssan é conhecido nas redes sociais por compartilhar material relacionado a OVNIS e extraterrestres, por isso não hesitou em compartilhar a descoberta que fez assistindo ao canal de TV alemã.

Nas redes, o vídeo gerou muitas reações e comentários de pessoas que ficaram assustadas e outras que acusaram de ser um truque, uma edição feita sobre o vídeo do canal. (Com publimetro.cl)

Assista e tire suas conclusões:

Televisora Alemana capta un OVNI de manera incidental: pic.twitter.com/9hZxBijKDC — Jaime Maussan (@jaimemaussan1) August 11, 2022

SANTO GRAAL DOS OVNIS

OVNI avistado na Escócia em 1990 (Reprodução)

Uma foto oculta por mais de 30 anos, e agora compartilhada, é considerada a melhor imagem feita de um Objeto Voador Não Identificado.

A imagem foi feita por dois jovens chefs de cozinha no Parque Nacional de Cairngorms, na Escócia, em 1990, enquanto faziam uma caminhada.

Eles avistaram um OVNI em forma de diamante com cerca de 30 metros, parado no ar. Um deles fez algumas fotos e mandou para o jornal local, mas as imagens caíram nas mãos do governo britânico e foram escondidas desde então.

Agora, as imagens vieram a público, mas o nome dos jovens será mantido em sigilo pelo Ministério da Defesa até 2076, segundo informou o governo britânico.