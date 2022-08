5 perfumes que vão te fazer parecer um homem rico

Você já quis se sentir com uma sensação de riqueza e poder? Saiba que é possível experimentar isso utilizando uma bela roupa e exalando um bom perfume. E para realizar esse feito, não é preciso gastar muito, já que as fragrâncias que você confere a seguir possuem o verdadeiro aroma de riqueza com um preço que cabe no seu bolso. Confira a lista elaborada pelo digital influencer Luís Jordão.

La Rive - Ironstone

Esse é um perfume contratipo inspirado em Bleu de Chanel, porém com um preço bem inferior. As notas de topo são Limão, Pimenta Rosa, Hortelã e Groselha Vermelha. As notas de coração são Gengibre, Jasmim e Noz-moscada e as notas de fundo são Cedro, Patchouli ou Oriza, Almíscar Branco e Sândalo.

Private White - Saint Hilaire

Por um bom custo benefício, você terá uma fragrância que se assemelha aos perfumes de nichos caros e importados. Ele se inspira em Hermessence Vetiver Tonka. A nota de topo é Limão. As notas de coração são Avelã, Noz-moscada e Néroli e as notas de fundo são Fava Tonka, Vetiver, Cedro e Almíscar.

LEIA TAMBÉM: Perfumes masculinos do O Boticário que fixam por mais de 10 horas

Green - Benetton

Benetton Green traz acordes amadeirados modernos, ideal para climas frios. A nota de topo é Bergamota. A nota de coração é Coentro e as notas de fundo são Cedro e Mirtilo.

Ambre Chic - Saint Hilaire

Essa é uma fragrância noturna, ideal para encontros e jantares. As notas de topo são Sálvia Esclaréia e Tangerina. As notas de coração são Flor de Íris e Fava Tonka e as notas de fundo são Couro e Baunilha. Seu aroma lembra Valentino Uomo Intense.

Pacha Ibiza 24/7 Men - Pacha Ibiza

Se você busca por uma fragrância fresca, mas que seja poderosa, essa pode ser uma boa escolha. Aconselhável para os dias quentes de verão, para utilizar com uma camisa polo, por exemplo. As notas de topo são Limão Italiano, Tequila, Cardamomo e Pomela. As notas de coração são Notas Oceânicas, Lavanda, Gerânio e Manjericão e as notas de fundo são Musgo, Cedro, Âmbar e Couro. O único ponto negativo desse perfume é a sua fixação, que dura apenas três horas na pele, mas isso é algo comum em perfumes frescos.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS: 5 perfumes intensos para mulheres poderosas