Perfumes masculinos do O Boticário que fixam por mais de 10 horas Imagem: Freepik (AS photo)

Que os perfumes importados possuem um valor imensurável no mundo da perfumaria, isso é inefável. Mas saiba que é possível encontrar qualidade e durabilidade também em perfumes nacionais. Se você sempre busca por fragrâncias com boa performance, que exalam bem e que fixam por diversas horas na pele, os perfumes a seguir são especialmente para você.

Confira os melhores perfumes masculinos da marca O Boticário que fixam por mais de dez horas, segundo o youtuber Taiguara Almeida.

Malbec Flame

Essa fragrância faz parte de uma das linhas de maior sucesso da marca. Possui o clássico cheiro amadeirado encontrado em diversas fragrâncias masculinas e fixa e projeta por muito tempo. As notas de topo são Noz-moscada, Bergamota e Tomilho. As notas de coração são Óleo de Pimenta, Flor de Laranjeira, Alecrim e Gardênia e as notas de fundo são Uvas, Resina do Sião, Couro, Cedro, Patchouli ou Oriza, Madeira Guaiac, Cashmeran, Musgo, Avelã e Baunilha.

The Blend Cardamom

De acordo com Taiguara, esse é uma das melhores criações de todos os tempos da marca. Sua alta projeção e fixação transforma o perfume em um verdadeiro marco da perfumaria nacional, se assemelhando a fragrâncias importadas. As notas de topo são Cardamomo, Pimenta Preta, Bergamota e Gengibre. As notas de coração são Pimenta jamaicana, Pimenta-de-Macaco/Pimenta Bengala, Folha de Violeta, Ládano, Sálvia e Curry e as notas de fundo são Cedro, Patchouli ou Oriza, Madeira de Âmbar e Musgo.

Zaad Santal

Segundo o especialista em perfumes, é preciso tomar cuidado, pois o aroma desse perfume costuma incomodar algumas pessoas, já que sua projeção é intensa e o cheiro amadeirado bem forte .As notas de topo são Pimenta de Szechuan, Noz-moscada, Gengibre e Bergamota. As notas de coração são Sândalo, Whiskey, Folha de Violeta e Lavanda e as notas de fundo são Cedro, Vetiver, Âmbar, Almíscar e Patchouli ou Oriza.

Coffee Man Seduction

Outra linha considerada clássica. As notas de topo são Noz-moscada, Maçã, Cassis, Mandarina e Bergamota. As notas de coração são Jasmim, Sândalo, Lírio-do-Vale e Cedro da Virgínia e as notas de fundo são Baunilha, Açúcar, Café, Âmbar, Patchouli ou Oriza e Almíscar.

Malbec X

Lançado esse ano, essa fragrância une notas amadeiradas com um e um leve aroma adocicado, logo, agrada homens e mulheres fãs de perfumes com cheiro doce. As notas de topo são Folhas de Violeta, Yuzu, Mandarina e Toranja. As notas de coração são Benjoim, Cardamomo e Fator X e as notas de fundo são Couro, Camurça, Âmbar e Patchouli ou Oriza.

