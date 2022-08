5 perfumes intensos para mulheres poderosas

As mulheres podem mostrar o seu poder de diversas formas. Seja pela pos t ura, olhar, roupas e também através do perfume. Alguns podem ser mais sensuais, outros com um aroma de mulher de negócios, mas uma coisa é certa: as fragrâncias dessa lista são intensas e deixam um rastro aromático por onde passam. Confira a seguir 5 perfumes nacionais e importados que são intensos e ideais para mulheres de poder. A lista foi elaborada pela youtuber Dani Cardoso.

Scandal - Jean Paul Gaultier

Com um frasco bem chamativo, Scandal apresentam notas iniciais bem doces. Possui um aroma provocante. As notas de topo são Laranja Sanguínea e Mandarina. As notas de coração são Mel, Gardênia, Flor de Laranjeira, Jasmim e Pêssego e as notas de fundo são Cera de Abelha, Caramelo, Patchouli ou Oriza e Alcaçuz.

CH Priveé - Carolina Herrera

Com um cheiro bem potente de couro, esse perfume possui um aroma de caviar que foge do comum. É ideal para mulheres que gostam de perfumes amadeirados. Possui notas de Couro, Baunilha, Patchouli ou Oriza, Osmanthus e Caviar.

Euphoria Sensuale - In The Box

Ideal para quem prefere perfumes adocicados, sendo ideal para encontros românticos. As notas de topo são Açaí, Toranja e Limão Siciliano. As notas de coração são Íris, Maçã, Rosa e Jasmim Sambac e as notas de fundo são Baunilha, Fava Tonka, Almíscar, Patchouli ou Oriza e Cedro.

Floratta Red - O Boticário

As notas de topo são Bagas Vermelhas, Maçã e Laranja. As notas de coração são Notas Florais, Tuberosa, Flor de Laranjeira, Lótus e Violeta e as notas de fundo são Chocolate amargo, Âmbar, Almíscar, Sândalo e Cedro.

Alaïa - Alaïa Paris

As notas de topo são Pimenta Rosa e Ar da Montanha. As notas de coração são Peônia, Frésia e Rosa e as notas de fundo são Couro, Violeta e Almíscar Branco.

