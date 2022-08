Jogos de forca são atividades divertidas, além de estimular a habilidade de associação em relação às palavras. Mais um desafio com essa característica chegou ao Metro World News e aguarda por sua resolução.

Ao seguir as dicas, você pode imaginar qual é o resultado, com base nas associações realizadas. Está pronto para o teste?

Abaixo, você verá um quadro exposto com apenas algumas letras inseridas. Veja que o ‘Jogo da Forca’ está sendo adaptado para este artigo. Claramente, é difícil mensurar o que poderá ser à primeira vista. Contudo, analise bem o quadro e tente adivinhar. Confira:

Em quantos segundos você consegue descobrir a palavra do quadro? (Metro World News)

Dicas

Se você acredita ter chegado ao resultado, sem ao menos ter conferido às dicas, realmente possui uma capacidade de percepção impressionante! Sem contexto, adivinhar o que pode estar no quadro é um completo tiro no escuro. Caso não tenha descoberto do que se trata, vamos às dicas do desafio.

Dica número 1: Elemento presente em nossos calendários.

Dica número 2: Pode estar relacionada com descanso – além de envolver algum motivo para que ele ocorra.

Não encontrou? Veja abaixo mais algumas letrinhas inseridas na imagem. Quem sabe agora sua mente não colabore um pouco mais?

Em quantos segundos você consegue descobrir a palavra do quadro? (Metro World News)

Dica número 3: Pode ter a ver com dias de pausa no trabalho, escola, curso etc.

Chegou ao resultado? Não? Abaixo você confere a resposta!

Resposta: FERIADO.

Em quantos segundos você consegue descobrir a palavra do quadro? (Metro World News)

