Skincare: Especialistas se Kate Middleton fez algum procedimento estético

Desde que Kate Middleton entrou oficialmente para a realeza britânica, quando seu noivado com o príncipe William foi anunciado, em 2010, ela virou uma celebridade, tendo seus passos vigiados pela imprensa, seus looks e estilo copiados por centenas de pessoas e sendo observada a cada nova aparição.

De lá para cá, Kate, que completou seus 40 anos em 2022, sempre optou por um estilo de beleza natural, usando maquiagem de forma natural e pouco carregada. Porém, uma recente análise de fotos da duquesa de quatro anos atrás nos dão a impressão de que ela rejuvenesceu um pouco.

Dois especialistas em procedimentos estéticos consultados pelo site Life and Style Mag avaliaram as fotos da duquesa e aqui estão suas conclusões.

“Tenho quase certeza de que ela usou Botox ou algum outro neuromodulador na área dos pés de galinha”, disse Manish Shah, cirurgião plástico certificado pelo conselho de Denver.

Parte da lógica do Dr. Shah tem a ver com uma das expressões faciais de Kate. “Ela não enruga, mesmo com seu sorriso radiante!”.

O médico cirurgião plástico Matthew Schulman, que atua em Nova York, também acredita que é altamente improvável que um médico não esteja por trás de sua boa aparência. “Kate parece ter se tornado a garota-propaganda do Botox recentemente”.

“Seria praticamente impossível eliminar as linhas ao redor dos olhos que ocorrem com um sorriso profundo, sem injeções de Botox”. Ele acrescentou: “Isso mostra a boa melhora que você pode obter com o uso modesto de Botox, mesmo em mulheres jovens. Ela está ótima, sem parecer falsa”.

Negativas

Em julho de 2019, o médico Munir Somji, da Clínica Dr. Medi Spa, em Londres, postou fotos lado a lado da duquesa com uma legenda aludindo que ela teria feito aplicações da toxina botulínica.

Um porta-voz do Palácio disse que isso “categoricamente não é verdade”. Eles também observaram: “Além disso, a Família Real nunca endossa atividade comercial”.