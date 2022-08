Skincare: Como o retinol atua na pele e ajuda a deixá-la com aparência mais jovem

O retinol é um dos ingredientes de cuidados com a pele mais conhecidos do mercado. Ele é composto de vitamina A e é usado principalmente para tratar problemas de pele com aparência madura, bem como as peles com tendência a acne.

ATENÇÃO: As informações contidas neste texto tem o objetivo apenas de informar. Para estabelecer a rotina de cuidados com a pele que esteja de acordo com as suas necessidades, consulte sempre um médico dermatologista.

Como funciona

O retinol é um tipo de retinóide. Ele não remove as células mortas da pele, como muitos outros produtos para pele madura fazem. Em vez disso, as pequenas moléculas que compõem o retinol vão profundamente abaixo da epiderme (camada externa da pele) até a derme.

Uma vez nesta camada intermediária da pele, o retinol ajuda a neutralizar os radicais livres. Isso ajuda a aumentar a produção de elastina e colágeno, o que cria um efeito de “enchimento” que pode reduzir a aparência de: linhas finas, rugas e poros dilatados.

O que trata

Retinol é usado principalmente para tratar linhas finas, rugas, manchas solares e outros sinais de danos causados pelo Sol, muitas vezes chamados de fotoenvelhecimento. Além disso, auxilia a regularizar a textura da pele, no tratamento do melasma e outros tipos de hiperpigmentação.

Efeitos colaterais

As pessoas que usam retinol geralmente sentem a pele seca e irritada, especialmente após o uso de um novo produto. Outros efeitos colaterais podem incluir vermelhidão, coceira e descamação da pele.

Para diminuir esses efeitos colaterais, tente usar o retinol a cada duas ou três noites e aumente gradualmente até usar todas as noites.

Cuidados adicionais

A exposição ao sol pode colocar sua pele em risco para alguns dos mesmos efeitos exatos para os quais você está usando o retinol, como manchas da idade e rugas. Para reduzir esses riscos, use um protetor solar à base de minerais sempre que passar longos períodos ao ar livre.