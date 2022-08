Emagreça com abacaxi e maçã: receitinha feita em casa para acelerar metabolismo

Optar por uma alimentação saudável é um fator extremamente importante quando se trata de cuidar da saúde. Uma das melhores saídas para se ter uma melhora no corpo está no cuidado com a alimentação e, para atender sua necessidade, trouxemos uma receitinha extraída do portal Nueva Mujer.

Receitas caseiras realizadas da forma correta podem te favorecer na sua perda de peso. É necessário salientar que visitas regulares a profissionais da saúde são importantíssimas! Em cada caso pode haver uma recomendação diferente.

O suco de abacaxi, maçã e aloe vera equilibra os valores nutricionais da dieta, permite perder peso de forma constante, ajuda a queimar gordura, desintoxica o corpo e elimina toxinas.

Ela oferece grandes benefícios como ferro, magnésio e zinco, como vitaminas A, B e C, cálcio e fósforo.

Você também poderá saciar sua fome e evitar eventuais “beliscadas” entre as refeições. Isso o ajudará a ir ao banheiro com mais frequência, eliminando a prisão de ventre.

Bebidinha caseira detox de abacaxi e maçã

Ingredientes

1 abacaxi médio

1 pepino

½ folha de babosa

1 maçã

2 copos de água (500ml)

Modo de fazer

A primeira coisa que você deve fazer é descascar o abacaxi e cortá-lo em pedaços pequenos. O pepino e a maçã você deve cortá-los, mas deixando as cascas.

Em seguida, despeje todos os ingredientes no liquidificador, incluindo o gel extraído da babosa, processe até que os ingredientes estejam integrados e prontos.

É melhor consumir dois copos desta bebida com o estômago vazio por uma semana e você verá os resultados rapidamente.

Alerta

A bebida em questão não emagrece por si só, contudo auxilia no processo de emagrecimento.

O conteúdo deste artigo é apenas informativo. Não se trata de incentivar ou orientar hábitos de consumo, fornecer diagnósticos, tratamentos ou substituir as visitas regulares ao médico. Em caso de dúvidas, consulte um profissional da área da saúde imediatamente.

Veja mais receitas:

Banana e chia: aprenda combinação perfeita de bebida caseira para perder peso

Bebida feita em casa com maçã e aveia para perder peso de uma vez por todas