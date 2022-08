Banana e chia: aprenda combinação perfeita de bebida caseira para perder peso

O foco principal a ser mantido, quando se está em busca de perder peso, está nos resultados que colaboram para saúde. Além da parte estética, o que realmente importa será a forma como você nutre seu corpo – além de sua autoestima refletida positivamente.

Uma das melhores saídas para se ter uma melhora no corpo está no cuidado com a alimentação – melhor ainda se somada a exercícios físicos.

Receitas caseiras realizadas da forma correta podem te favorecer na sua perda de peso. É necessário salientar que visitas regulares a profissionais da saúde são importantíssimas! Em cada caso pode haver uma recomendação diferente.

Abaixo você confere uma receitinha super nutritiva – além de saborosa – extraída do portal Nueva Mujer. É possível perder peso sem sacrifícios, optando apenas pelos tipos de alimentos mais nutritivos, que podem muito bem ser saborosos.

Vamos à receita?

Bebida caseira de banana e chia

Bebida completamente nutritiva com 304 calorias, que fornece perfeitamente o conteúdo nutricional que um café da manhã deve ter. Está pronto para experimentar?

Ingredientes

1 banana congelada

1 xícara de leite de amêndoa, vaca ou soja

1 colher de iogurte natural

½ colher de sopa de canela

1 colher de chá de chia

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes no liquidificador por alguns minutos, até que todos estejam perfeitamente combinados. Não é necessário adoçar.

Alerta

A bebida em questão não emagrece por si só, contudo auxilia no processo de emagrecimento.

O conteúdo deste artigo é apenas informativo. Não se trata de incentivar ou orientar hábitos de consumo, fornecer diagnósticos, tratamentos ou substituir as visitas regulares ao médico. Em caso de dúvidas, consulte um profissional da área da saúde imediatamente.

