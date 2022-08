Bebida de morango e gengibre feita em casa para perder peso de vez e acelerar metabolismo

Manter uma alimentação saudável, além da soma de exercícios físicos, para refletir na saúde e autoestima é um fator extremamente importante. Continue neste artigo se este for um de seus objetivos!

Uma das melhores saídas para se ter uma melhora no corpo está no cuidado com a alimentação.

Receitas caseiras realizadas da forma correta podem te favorecer na sua perda de peso. É necessário salientar que visitas regulares a profissionais da saúde são importantíssimas! Em cada caso pode haver uma recomendação diferente.

Abaixo você confere uma receitinha super nutritiva – além de saborosa – extraída do portal Nueva Mujer. É possível perder peso sem sacrifícios, optando apenas pelos tipos de alimentos mais nutritivos, que podem muito bem ser saborosos.

Bebidinha caseira de morango e gengibre

É um suco que você pode consumir no café da manhã ou no lanche da manhã. Ele é rico em vitamina A e C, além de fornecer cálcio.

A bebida em questão possui apenas 166 calorias, além de fornecer proteínas e muita fibra que o manterão satisfeito por mais tempo, ajudando você a perder peso. Muito interessante para sua saúde!

Vamos à receita?

Ingredientes

1 xícara de morangos congelados

1 banana congelada

1 maçã cortada em tiras

1 xícara de leite de amêndoa

1 colher de chá de gengibre em pó ou uma fatia de gengibre fresco

Modo de preparo

Misture todos os ingredientes até formar uma mistura homogênea. Você pode adoçar com mel a gosto.

Alerta

A bebida em questão não emagrece por si só, contudo auxilia no processo de emagrecimento.

O conteúdo deste artigo é apenas informativo. Não se trata de incentivar ou orientar hábitos de consumo, fornecer diagnósticos, tratamentos ou substituir as visitas regulares ao médico. Em caso de dúvidas, consulte um profissional da área da saúde imediatamente.

