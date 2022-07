Emagreça com esta bebida feita em casa com banana e morango; dê uma acelerada no metabolismo

Emagreça com esta bebida feita em casa de banana e morango; dê uma acelerada no metabolismo (Reprodução/Freepik - jcomp)

A busca por uma alimentação saudável em conjunto a exercícios físicos para refletir na saúde e autoestima é um fator extremamente importante. Se você procura por isso, está no artigo certo! Uma das melhores saídas para se ter uma melhora no corpo está no cuidado com a alimentação.

Receitas caseiras realizadas da forma correta podem te favorecer na sua perda de peso. É necessário salientar que visitas regulares a profissionais da saúde são importantíssimas! Em cada caso pode haver uma recomendação diferente.

Na luta para eliminar aqueles quilos extras, o portal Nueva Mujer apresenta uma opção de consumir smoothie de morango para perder peso no abdômen e coxas, além de diminuir a vontade de comer.

É necessário ter em mente como consumir o shake para obter os benefícios. Estes batidos emagrecedores contêm vitaminas, proteínas e minerais de que o corpo necessita para que sejam benéficos para a saúde.

Para perder peso, abaixo você confere a receitinha caseira tropical de banana com morango.

Bebida caseira tropical – com morango e banana

Ingredientes

1 iogurte de baunilha.

3 copos de leite desnatado.

1 banana.

1 punhado de morangos frescos.

1 punhado de mirtilos.

Modo de preparo

Você deve misturar todos os ingredientes no liquidificador e esperar que fique homogêneo.

Estes batidos podem ser tomados a qualquer hora do dia. No entanto, o primeiro deles deve ser bebido com o estômago vazio e esperar 40 minutos antes do café da manhã.

Alerta

A bebida em questão não emagrece por si só, contudo auxilia no processo de emagrecimento.

O conteúdo deste artigo é apenas informativo. Não se trata de incentivar ou orientar hábitos de consumo, fornecer diagnósticos, tratamentos ou substituir as visitas regulares ao médico. Em caso de dúvidas, consulte um profissional da área da saúde imediatamente.

