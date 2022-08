Os signos que precisam ter cuidado com o que dizem

Alguns signos do zodíaco devem ter uma maior atenção com as palavras que usam durante o primeiro fim de semana de agosto de 2022. É melhor controlar a língua e não atrair consequências complicadas para si.

Confira quais são estes signos e como isso pode acontecer:

Leão

Alguns problemas podem nascer relacionados a outras pessoas neste fim de semana. É melhor cuidar das palavras e tentar criar histórias diferentes daquilo que aconteceu no passado. Quem conseguir se concentrar mais em seu próprio coração e mente, pode fazer um grande trabalho. Viva dias mais gratificantes e felizes, descansando, sendo mais positivo e planejando novos passos.

Virgem

Cuidado com as palavras que escolhe neste fim de semana, principalmente diante de conflitos. É melhor preservar a paz no lar e escolher não se pressionar tanto. Se os problemas aparecem em relacionamentos, tenha empatia, mas saiba estabelecer limites. Não se contamine com a negatividade e prefira descansar para só depois tomar decisões com mais tranquilidade.

Escorpião

Algumas discussões acontecem e fazem todos saírem perdendo. É melhor ter cuidado com o temperamento e as palavras que podem aumentar ainda mais algumas crises. Prefira trabalhar na confiança e na criatividade para que a energia circule e não o sobrecarregue. Distrações e conselhos podem chegar em boa hora; aceite estes encontros.

Aquário

O fim de semana pode trazer algumas tensões e colocar problemas até o limite. Por isso, é importante reconhecer esta energia e começar a transformá-la em resolução. Meditar e conversar com pessoas que estão alinhadas com você tende a contribuir para o encontro de novas oportunidades. Controle as palavras que dirá pensando sempre que se elas não são justas e não constroem, talvez não devam ser ditas.

