Os signos que podem se complicar ao escolher muito no amor

Alguns signos do zodíaco são muito seletivos quando o assunto é embarcar em novos amores. Isso pode se tornar um aliado na preservação dos sentimentos, mas não está livre de sair de controle e passar a limitar cada um deles!

Confira quais são:

Touro

O taurino é um signo que sabe o que quer e consegue ver quem tende a ser seu par ideal. Ele passa a reavaliar ainda mais depois de ter passado por problemas sentimentais, tornando-se ainda mais tradicionais e a apegados a certos requisitos que podem não ser tão produtivos assim. Sempre valerá mais a pena que ele busque uma conexão profunda e não se esqueça que o outro pode mostrar novos mundos.

Virgem

O virginiano pode ser muito detalhista e decidido com tudo o que investe tempo e energia em sua vida. No amor, não seria diferente e ele busca compreender a raiz do relacionamento logo de cara, o que nem sempre o dá tempo de conhecer completamente a outra pessoa. É verdade que ele topa qualquer desafio e tem objetivos sem limitações, mas as altas expectativas, cobranças e controle podem complicar o desenvolvimento do sentimento.

Capricórnio

O capricorniano confia bastante no seu poder de decidir e compartilhar crescimento com alguém, por isso abraça até as causas mais difíceis se seu coração acha que é o certo. No entanto, após algumas decepções, ele tende a fechar um pouco seu coração e se torna um grande observador ou critico da reciprocidade; isso o leva a ficar em constante espera e também decepção, não permitindo que a conexão flua tranquilamente.

Aquário

O aquariano não tende a se apegar facilmente, mas pode se envolver profundamente com quem desperta o interesse em seu coração. Infelizmente, ele pode ter muita cautela em tudo aquilo que mudará de alguma maneira sua liberdade. Como um relacionamento tradicional pode vir carregado de regras que ele não deseja seguir, por vezes, acaba se assustando com qualquer coisa que fuja um pouco dos seus planos.

