Horóscopo mensal: Previsões para todos os signos do zodíaco em agosto de 2022

Julho chegou ao fim e já estamos preparados para encarar agosto de 2022! Confira as previsões para todos os signos do zodíaco no horóscopo mensal.

Áries

Agosto será um mês de reconciliação consigo mesmo. Você finalmente decide parar com autossabotagem e se abrir para o sucesso. Você terá abundância e fechará contratos.

Em questões de saúde, o estresse desgasta você e é preciso melhorar sua alimentação e se exercitar ao ar livre.

Você ficará confuso sobre o amor e não saberá se deve continuar com seu parceiro; lembre-se de que seu signo é muito intenso e apaixonado e deve analisar melhor suas situações antes de tomar uma decisão.

Você recebe dinheiro que não esperava. Os solteiros terão um amor de Capricórnio ou Peixes que será muito compatível com você.

Touro

Decisões radicais e fortes esperam por você em sua vida pessoal durante este mês. Você terá a oportunidade de crescer financeiramente e alcançar estabilidade pessoal.

Virá alguém do signo de Aquário ou Escorpião que o ajudará a crescer profissionalmente. Você receberá a proposta de mudança de emprego nesses dias e será com um salário melhor.

Você vai mudar seu visual e renovar a maneira como se veste. Não dê tanta atenção ao que falam de você, se falam é porque você se faz notar. Muitas festas esperam por você ao longo do mês, apenas tome cuidado com os vícios. Um amor do passado voltará; decida esquecer e evite se machucar mais.

Gêmeos

Neste mês você tomará decisões para progredir em sua vida. Cuidado com a indecisão de fazer algo em seu futuro e não fique cheio de medos. A oportunidade de crescer economicamente chegará até você.

Você vai comprar uma casa e deve evitar falar para não atrair inveja. Os geminianos terão discussões com seu parceiro porque são muito possessivos e imaginam situações; tente relaxar e aproveitar sua vida amorosa.

Você organizará questões legais. Uma viagem pode aparecer. Solteiros terão um amor muito intenso do signo de Peixes, Leão ou Escorpião.

Não tente controlar o mundo, apenas contribua com sua opinião e deixe os outros fazerem a vida deles.

Câncer

O mês de agosto será de sucessos e realizações pessoais, então você decidirá se reinventar em todos os sentidos e se dedicar mais ao autocuidado.

Você deve cuidar do mau-olhado das pessoas que trabalham com você, pois seu profissionalismo e carisma prejudica muito os outros. Não fale tanto sobre sua vida pessoal. Os cancerianos que estão em um relacionamento podem dar um passo importante esse mês.

Solteiros terão dois amores muito intensos do signo de Libra ou Áries. Boas energias estarão do seu lado para iniciar um negócio e fechar contratos importantes. Aprenda a controlar suas despesas neste mês. Você vai pensar muito em começar uma família.

Leão

Será um mês de aperfeiçoamento em termos de trabalho e você terá a oportunidade de criar o futuro. As energias fluirão a seu favor e você poderá reiniciar os ciclos em diferentes temas; não se deixe vencer pelos obstáculos.

Você terá que cuidar dos problemas de infecção intestinal, pois são seu ponto fraco nos dias de hoje. Você recebe um convite para fazer uma viagem por motivos de trabalho, mas vai preparar as férias com a sua família.

Cuidado com vários amores ao mesmo tempo. Sua energia flui melhor quando você está na companhia de seu parceiro. Passos nos relacionamentos amorosos.

Virgem

Haverá mudanças radicais. Lembre-se que você é inteligente e a abundância virá em relação aos seus negócios. Cuide dos problemas familiares e evite que energias negativas entrem em sua vida. Você vai comprar algo importante.

Seus pontos fracos são pressão alta e estresse, você pode mudar essa situação praticando mais exercícios e com uma boa alimentação.

As energias positivas estarão presentes para fazer as mudanças necessárias. Use muito a cor vermelha para aumentar a sorte. Você esclarecerá os problemas com seu parceiro ou conhecerá alguém de Áries ou Câncer.

Libra

Agosto será o melhor mês para o seu signo em matéria de crescimento profissional. Lembre-se que o sol ajuda muito o seu signo e estimula as boas energias ao seu redor, por isso é bom fazer meditação ao ar livre e passeio.

Novas experiências em matéria de trabalho e estudos; você estará determinado a ser alguém e isso o fará crescer mais economicamente. Seu ponto fraco são os ossos e os rins.

O amor virá para ficar para os solteiros. Seus signos mais compatíveis são Aquário e Gêmeos. Será um mês para formalizar relacionamentos e falar sobre ter uma família para os librianos que estão em um relacionamento.

Use o amarelo para estimular sua sorte.

Escorpião

Agosto será um mês de boas notícias. Tenha cuidado ao fazer comentários ruins para os outros. Controle seu temperamento, lembre-se de que nem sempre você está certo e seja mais tolerante.

Esses 31 dias terão novos desafios para você. Seu ponto fraco são os nervos e os pulmões, então você deve ter cuidado.

Em termos de cirurgias, será um mês para se reinventar fisicamente. A fertilidade aumenta e pode ter gravidez inesperada. Coma mais saudável e exercite-se.

No amor, você permanecerá estável com seu parceiro e formará um lar. Os escorpianos solteiros terão um mês de aventuras. Mudanças no trabalho e nos negócios. Você terá sorte com os números 21 e 27. Use mais o azul.

Sagitário

Este mês será para se reinventar e deixar o que é negativo para trás. Você inicia uma nova etapa com projetos que vão te deixar lucros. Cuidado com as traições e verifique bem o que você assina.

Você retoma seus estudos. Negócios e questões legais serão resolvidas a seu favor. Cuidado com problemas estomacais seguindo uma dieta e exercitando-se mais para evitar problemas.

Uma viagem. No amor você terá conquistas; não se apegue a um parceiro que não é para você. Você conhecerá pessoas mais compatíveis. Será um mês de altos e baixos para os sagitarianos que são casados ou que vivem com um parceiro.

Capricórnio

Agosto será de mudanças em sua vida amorosa e profissional. Serão 31 dias que marcarão sua vida, por isso é importante pensar nas decisões que você vai tomar.

Este mês é propenso à separação; seja paciente com sua família. Portas abertas no trabalho. Procedimentos legais são resolvidos a seu favor. Cuidado com o que fala.

Você pode ser bem-sucedido, mas também precisa ser mais consistente. Continue estudando, pois isso trará muitos frutos. Seu ponto fraco são os vícios; não desconte seus nervos nisso. Um amor de Áries ou Libra marcará sua vida. Use vermelho e azul para atrair a sorte.

Aquário

Você estará muito ligado ao místico e terá mais força espiritual. Em agosto você terá a oportunidade de crescer economicamente e fazer parceria com mais pessoas para iniciar um negócio. Você fecha contratos importantes.

Aproveite essa maré de sorte para mudar de emprego ou começar um negócio; busque o seu sucesso. Serão dias muito positivos no amor; um parceiro estável de Libra, Touro ou Câncer virá.

Um apartamento ou casa envolve uma mudança. Cirurgias saem bem. Cuidado com doenças de pele. Suas cores são azul e amarelo.

Peixes

Agosto será um mês cheio de transformações radicais. Você progride em sua vida profissional e assina novos contratos ou consegue um emprego melhor.

Cuidado com as más energias e o mau-olhado. O verde ajuda a afastar esse problema. Não fale sobre seus planos com qualquer pessoa para não atrair inveja. Controle seus impulsos, especialmente com seu parceiro.

Uma viagem em família. Tenha cuidado com o sistema nervoso e os hormônios. Tenha uma melhor alimentação e seja consistente para ter sucesso.

Um animal de estimação chega em sua vida. Quem está em um relacionamento continuará muito apaixonado. Os solteiros terão dois amores ao mesmo tempo. Câncer ou Libra podem ser seu parceiro ideal.

