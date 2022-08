Os signos do zodíaco que são ótimos para inventar desculpas

Ninguém está livre de criar histórias, usando pretextos para justificar ações ou erros que não podem não ser bem vistos por alguém. No entanto, alguns signos do zodíaco podem ter mais facilidade para embarcar nesta “arte” com maestria.

Confira quais são os signos que são ótimos para inventar desculpas:

Áries

O ariano tem muita esperteza e é rápido, qualidades que o fazem inventar desculpas com facilidade e passar muita veracidade. Alguns preferem não se perder tanto nas palavras e são mais objetivos, mas seu jogo de cintura para pensar em respostas se manifesta naturalmente. Quem conhece bem este signo sabe que ele só revela o que deseja.

Touro

O taurino é mestre em inventar desculpas, principalmente se o assunto é não levar uma carga para si ou se fazer responsável de algo que tirará o sossego. Este signo sabe que algumas questões só chegam para complicar ainda mais as coisas e podem arquitetar planos sólidos para sair de cena. Menos palavras e mais ações é a sua arma principal para convencer.

Gêmeos

O geminiano é bom de lábia e de rápido raciocínio. Por isso, ele consegue se prevenir o suficiente para não ter que inventar desculpas mirabolantes e passar veracidade. No entanto, se precisa embarcar em justificativas, usa muito bem a imaginação e andará por caminhos que não o comprometam.

Virgem

O virginiano prefere ser direto e falar a verdade, mas se sua única saída é inventar uma desculpa, ele saberá levar o plano a diante sem se enganar. Este signo costuma ser detalhista e pode criar histórias bem feitas e sólidas ao ponto de que ninguém questione suas ações por algum ponto que ficou solto pelo caminho.

Sagitário

O sagitariano é mestre em criar realidades próprias e compreender como alguns caminhos podem levar exatamente aos resultados que ele quer. Este signo sabe sacrificar a verdade para não se prejudicar e é bom com as palavras, o que torna até suas desculpas questionáveis um tanto quanto verdadeiras.

