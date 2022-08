Conselho para a vida amorosa dos signos solteiros de 2 a 7 de agosto de 2022

Mais uma semana entrega um conselho especial para cada signo que pode ser muito útil para a vida amorosa dos solteiros.

Confira o conselho de 2 a 7 de agosto de de 2022:

Áries

Um maior desejo. Tenha tato para lidar com as conquistas; nem tudo sairá do seu jeito e é importante ter jogo de cintura.

Touro

Canalize sua energia em coisas boas e não se desespere. Espere algumas turbulências passarem. Logo você entra em destaque e alguns planos mudam.

Gêmeos

Convites e mudanças que chegam para entusiasmar. O presente é alterado de alguma forma. Algumas pessoas precisarão do seu apoio.

Câncer

Atração sexual forte e encontros que são intensos. Não acredite que tudo durará para sempre e deixe rolar naturalmente.

Leão

Momento de reuniões e encontros. Apenas não espere compromisso de quem quer apenas algo casual; se divirta sem apego.

Veja mais: Os signos que podem se complicar ao escolher muito no amor

Virgem

Um desejo importante pode nascer e existe muita vontade de se conectar com alguém. Amores caminham novos passos, mas o passado também pode voltar a aparecer.

Libra

Pessoas chegam para deslumbrar. Boas notícias. Evite apenas se comparar superficialmente com as outras pessoas, pois isso pode arruinar um momento legal.

Escorpião

Momentos de diversão podem render um romance interessante. Existe uma mudança nascendo de dentro para fora, mas alguém pode entrar em sua vida.

Capricórnio

Desejo de novas experiências e horizontes. Alguém que é tóxico será afastado de você. Novas certezas.

Sagitário

Lutas e vitórias para conseguir o que deseja. Não desanime e saiba o caminho que pode seguir na felicidade. Acredite mais em você e menos nos outros.

Aquário

Reencontros e pessoas que podem reascender sentimentos em seu coração. Para outros, novos pretendentes chegam e são especiais.

Peixes

Algo é resolvido e finalmente você seguirá em frente, mesmo com algumas dores. Projeta-se e e acredite que as mudanças serão positivas.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!