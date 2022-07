Perfumes masculinos importados que NUNCA SAEM DE MODA

Mesmo com diversos perfumes sendo lançados praticamente todos os dias, existem aquelas fragrâncias clássicas e que nunca saem de moda. Antes de apostar em aromas mais sofisticados e ‘diferentões’, muitos homens escolhem algum desses perfumes importados como a sua primeira fragrância assinatura. Veja os melhores deles a seguir.

Acqua di Gio Giorgio Armani - 1996

Esse perfume aromático aquático é um dos aromas frescos mais famosos da perfumaria. Pode ser utilizado todos os dias, sendo ideal para climas quentes.

As notas de topo são Lima, Limão, Bergamota, Jasmim, Laranja, Mandarina e Néroli. As notas de coração são Notas Oceânicas, Jasmim, Calone, Pêssego, Frésia, Jacinto, Alecrim, Cyclamen, Violeta, Coentro, Noz-moscada, Rosa e Resedá e as notas de fundo são Almíscar Branco, Cedro, Musgo de Carvalho, Patchouli/Oriza e Âmbar.

Polo Ralph Lauren - 1978

A grife famosa por suas roupas também é muito bem vista (e comprada) no universo da perfumaria. Polo Ralph Lauren possui diversas versões e o perfume ‘green’, um dos mais antigos, também é um dos mais utilizados.

As notas de topo são Bagas de Zimbro/Junípero, Artemísia, Alcarávia, Manjericão, Coentro e Bergamota. As notas de coração são Agulhas de Pinheiro, Couro, Camomila, Pimenta, Cravo, Gerânio, Jasmim e Rosa e as notas de fundo são Tabaco, Musgo de Carvalho, Patchouli/Oriza, Cedro, Vetiver, Almíscar e Âmbar.

CK One - Calvin Klein - 1994

Esse é um perfume compartilhável com um aroma fresco, com o uso também indicado para dias mais quentes.

As notas de topo são Limão, Notas Verdes, Bergamota, Abacaxi, Mandarina, Cardamomo e Mamão Papaia. As notas de coração são Lírio-do-Vale, Jasmim, Violeta, Noz-moscada, Rosa, Raíz de Orris/Lírio Florentino e Frésia e as notas de fundo são Acorde Verde, Almíscar, Cedro, Sândalo, Musgo de Carvalho, Chá Verde e Âmbar.

Caso você queira apostar em outros perfumes clássicos, a lista segue com as seguintes fragrâncias:

Eau Sauvage Dior - 1966;

Dolce & Gabbana Pour Home - 1994;

Azzaro Pour Home - 1978;

Jean Paul Gaultier Le Male - 1995;

Armani Eau Por Homme - 1984;

Issey Miyake L’Eau D’Issey Pour Homme - 1994;

Bvlgari Pour Homme - 1996.

