Esses 4 perfumes masculinos são TENDÊNCIAS para o segundo semestre

O segundo semestre já começou e após passado mais da metade do ano, é possível notar o que foi e o que ainda vai ser tendência até o final do ano. No mundo da perfumaria, existem aquelas fragrâncias que não saem de moda, contudo, outras delas estão sendo mais faladas positivamente, ‘concorrendo’ lado a lado com esses perfumes clássicos.

Se você gosta de novidades, confira a seguir 4 perfumes que são tendência neste segundo semestre de 2022 segundo o criador de conteúdo e especialista em perfumes, Luis Jordão.

Amber Oud Exclusif Emerald - Al Haramain

De acordo com o especialista, essa fragrância está, sem dúvidas, entre os melhores lançamentos do ano. É um perfume que traz um aroma diferenciado, além de projetar e fixar bem.

Acqua di Giò Eau de Parfum - Giorgio Armani

Esse é um perfume que possui diversas versões e em 2022 foi lançada mais uma, o formato Eau de Parfum. É um dos perfumes mais sofisticados lançados neste ano e ideal para homens que gostam de se sentir poderosos e com ‘cheiro de rico’. Fixa em torno de 10 horas.

LEIA TAMBÉM: Perfumes nacionais que conquistam na primeira borrifada

As notas de topo são Notas Oceânicas e Mandarina Verde. As notas de coração são Sálvia Esclaréia, Lavanda e Gerânio e as notas de fundo são Notas Minerais, Vetiver e Patchouli/Oriza.

Invictus Platinum - Paco Rabanne

Outra linha de perfumes que possui mais de uma versão é a Invictus. Para este lançamento a empresa resolveu apostar em uma fragrância amadeirada aromática.

As notas de topo são Absinto e Toranja. As notas de coração são Hortelã e Lavanda e as notas de fundo são Patchouli/Oriza e Cipreste.

Le Beau Le Parfum - Jean Paul Gaultier

A fragrância chama a atenção e exala um cheiro de elegância em virtude da nota de íris.

As notas de topo são Abacaxi, Íris, Cipreste e Gengibre. As notas de coração são Coco e Notas Amadeiradas e as notas de fundo são Fava Tonka, Sândalo, Âmbar e Âmbar Cinzento.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS: Os 5 melhores perfumes clássicos femininos