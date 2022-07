Duas equipes já garantiram a classificação para a próxima etapa do CBLOL 2022!

Estamos nos aproximando da reta final da primeira etapa do CBLOL 2022 (Reprodução / Riot Games)

Os jogos do Campeonato Brasileiro de League of Legends voltaram com tudo neste domingo!

Disputando a 14ª rodada e fechando a sétima semana de competição, os resultados se tornam cada vez mais decisivos e impactantes na tabela. Com os jogos de hoje. duas equipes já estão matematicamente classificadas para a próxima fase, enquanto um dos times está sem qualquer possibilidade de classificação.

As partidas deste final de semana foram marcadas por confrontos diretos pelas seis primeiras posições da tabela. Enquanto algumas equipes buscaram garantir a classificação numérica, outras tentaram seguir em sua jornada de recuperação para manter o sonho de se classificar.

O confronto entre Miners e paiN Gaming abriu o dia de partidas e já trouxe resultados importantes para a tabela. Caso conquistasse a vitória, a paiN passaria a depender de uma combinação de resultados para se garantir na próxima etapa da competição com quatro rodadas de antecedência!

Fazendo sua parte, os tradicionais não deram chances e cravaram a vitória na partida, passando a esperar somente o resultado do jogo entre KaBuM! e Liberty, que poderia dar a classificação antecipada.

Duas equipes já estão classificadas e mais uma está matematicamente eliminada

Em situação contrastante, a segunda partida do dia foi entre FURIA e RENSGA. Sem depender de nenhuma outra equipa para conquistar a classificação, tudo o que a FURIA precisava fazer era ganhar o jogo deste domingo.

E assim foi, sem grandes dificuldades a FURIA conseguiu fechar a partida e garantir sua classificação, ao mesmo tempo que cravou o destino da RENSGA, que já não tem mais chances de se classificar.

Quem também viu seu destino ser selado, foi a INTZ, que perdeu para a LOUD na terceira partida do dia e precisa de uma série de combinações de resultados improváveis para conseguir se classificar.

Já o resultado da quarta partida do dia fez com que os torcedores da paiN Gaming sorrissem. Para que a equipe se garantisse na próxima etapa, precisava que a KaBuM! conquistasse a vitória na partida contra a Liberty.

E os Ninjas não decepcionaram seus torcedores, e também os torcedores da paiN. De forma rápida e convincente eles fecharam a partida, garantiram o 2 a 0 nesta semana, e confirmaram a classificação da paiN para a próxima etapa da competição.

Fechando o dia de CBLOL, a RED Canids Kalunga encarou o Flamengo Los Grandes em uma partida que começou favorável para o Fla, mas rapidamente voltou aos trilhos e mostrou um bom desempenho da Matilha.

Apesar da derrota, o Flamengo ainda não se despede das chances de classificação, mas fica em uma situação ainda mais desesperadora.

As partidas do CBLOL voltam a acontecer no próximo final de semana, a partir das 13 horas.