Confira detalhes da 13ª rodada do CBLOL 2022!

Estamos nos aproximando do final da segunda etapa da fase de pontos do CBLOL 2022. A cada rodada a situação na tabela fica ainda mais embolada para diversas equipes, enquanto alguns times se destacam no topo, o meio de tabela para definir quem se classifica e quem fica de fora está cada vez mais enrolado.

Com confrontos diretos pela liderança e pela zona de classificação, as partidas de hoje, 23 de julho, foram de tirar o fôlego.

RED Canids Kalunga vs FURIA

A primeira partida do dia foi um confronto direto pela liderança da tabela. RED Canids Kalunga e FURIA se encontraram no primeiro jogo deste sábado e mostraram que vieram com tudo para o segundo split do CBLOL 2022.

Com um início favorável para a RED, boas eliminações ajudaram a manter o uma ligeira vantagem pela rota do topo. No entanto, boas jogadas da FURIA em lutas fizeram com que a vantagem mudasse de lado e colocasse a Matilha em grande desvantagem no jogo.

De forma explosiva, a FURIA conseguiu se impor e conquistar objetivo atrás de objetivo, abrindo o mapa e não dando chances de reação para a RED que viu as torres caírem pouco a pouco.

Após a conquista da alma do dragão infernal pela FURIA, a situação complicou de vez. O destino da Matilha foi cravado depois de uma luta pelo dragão Ancião que acabou favorável para a FURIA.

Com isso, a FURIA segue na briga pela liderança enquanto a RED se vê presa na terceira colocação.

paiN Gaming vs KaBuM! Esports

A segunda partida do dia também é um confronto que pode mudar a liderança da tabela. A paiN Gaming, atual líder, enfrentou a KaBuM! em uma partida que surpreendeu os torcedores.

E o começo do jogo não foi muito favorável para os Tradicionais que viram o topo da KaBuM pegar 4 eliminações antes dos primeiros 15 minutos de partida!

Com a vantagem, os Ninjas conseguiram acelerar o jogo e colocar um grande fator de dificuldade que deixou a paiN sem conseguir responder as ações coordenadas.

A partir daí, não deu para os Tradicionais, que viram suas torres, jogadores e base serem completamente removidos do mapa.

Leia também: Confira o que rolou na 12ª rodada do CBLOL 2022

Rensga vs Miners

O terceiro confronto deste sábado foi entre a Rensga, já sem chances de classificação, e Miners, que briga para ficar entre as seis primeiras posições da tabela.

Com começo surpreendente, os Cowboys conseguiram mostrar um início de jogo diferente do esperado e se colocaram em vantagem na partida. Enquanto isso, a Miners precisou jogar recuada e conquistar vantagens pouco a pouco até conseguir virar o placar de ouro na partida.

A partir desse ponto foi só a Miners administrar a partida e seguir para conquistar mais uma vitória.

INTZ vs Flamengo Los Grandes

Na quarta partida foi a vez da INTZ encarar o Flamengo Los Grandes, que tenta uma recuperação milagrosa em busca da classificação.

Em um jogo equilibrado, os Intrépidos conseguiram manter uma partida de igual para igual contra o Fla, garantindo eliminações importantes e conquistando objetivos que foram utilizados de forma inteligente pela equipe.

Por volta dos 26 minutos de jogo, uma boa luta encaixada pela INTZ fez com que o avanço do Fla em direção a base fosse pausado, fazendo com que o buff do Barão, conquistado pelo Flamengo, fosse quase que inteiramente desperdiçado.

Depois de duas boas lutas com a INTZ impondo sua composição, o Fla conseguiu eliminações importantes e garantiu mais um Barão para tentar fechar a partida, mas ainda não foi dessa vez.

E fazendo valer aquele ditado de “quem não faz toma” foi que a INTZ conseguiu surpreender o Flamengo. Após uma luta equivocada pelo dragão, os Intrépidos conseguiram ganhar uma luta que garantiu o caminho livre em direção a base do Flamengo.

Com a vitória, as chances de classificação do Fla ficam ainda mais escassas, assim como as da INTZ.

Liberty vs LOUD

A última partida do dia foi o confronto entre Liberty e LOUD, duas equipes que seguem na briga por uma das seis primeiras posição. E o jogo começou bom pra LOUD que emplacou a primeira eliminação e não parou mais.

Foram jogadas certeiras que não deixaram espaço para a Liberty entrar na partida e conquistar qualquer tipo de vantagem. De forma tranquila e dominante, a LOUD não encontrou dificuldades para fechar a partida e começar a sétima semana do CBLOL com uma vitória.