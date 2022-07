Confira o que rolou na 12ª rodada do CBLOL 2022

Cada vez mais perto de chegar na fase de chaves do CBLOL 2022, todas as partidas são extremamente importantes e decisivas para a definição do seis times que seguem para a próxima etapa da competição.

Neste final de semana, foram realizadas a 11ª e a 12ª rodadas da competição e que trouxeram uma série de resultados inesperados, e interessantes, para embolar ainda mais a tabela de classificação. Confira o que rolou nos jogos deste domingo.

Rensga vs paiN Gaming

A primeira partida do domingo foi um confronto entre topo e fundo da tabela. Enquanto a Rensga não tem mais possibilidades de classificação para a próxima fase, a paiN Gaming segue brigando pela primeira colocação na tabela.

Em um jogo relativamente tranquilo, a paiN se mostrou superior durante toda a partida, no entanto a postura “despojada” dos Tradicionais neste jogo deixou a Rensga em posição de brigar de igual para igual e tentar impor alguma vantagem.

Apesar de algumas jogadas equivocadas, a paiN comprovou o favoritismo e fechou a partida, somando mais uma vitória em sua busca pelo topo da tabela.

Miners vc RED Canids Kalunga

O segundo confronto do dia marcou o embate de uma equipe que segue lutando para continuar no topo, e outra que tenta se firmar entre os seis primeiros colocados. Enquanto a Matilha entrou para o jogo com uma situação mais confortável, a Miners precisava da vitória para seguir com o trem embalado rumo ao top 6.

Com um começo de jogo equilibrado, a RED conseguiu impor sua composição, mostrando não somente a força dos campeões, mas também o talento individual de seus jogadores que conseguiram extrair o máximo dos campeões no começo de jogo.

No entanto, com o desenvolvimento da partida, a Miners foi conquistando vantagem após vantagem com os objetivos neutros e após uma boa luta conseguiu levar o buff do Barão e a partida. Com a derrota, a RED segue no topo, mas se distancia um pouco de paiN e FURIA que seguem com uma boa sequência de vitórias.

FURIA vs INTZ

O confronto entre o primeiro e o penúltimo colocado da tabela foi o terceiro jogo deste domingo. Enquanto a FURIA joga para se manter na primeira colocação, a INTZ joga para tentar manter o sonho da classificação vivo.

Apesar de vir para a partida sabendo que é tudo ou nada, os Intrépidos não conseguiram se encaixar no jogo e viram a FURIA vir com tudo. Com jogadas bem colocadas e abates cirúrgicos, a FURIA mostrou que não é à toa que está na liderança da tabela.

Mesmo com algumas decisões equivocadas dos Panteras, a INTZ não conseguiu voltar para o jogo e viu o sonho da classificação passar por entre os dedos. Com a vitória, a FURIA segue na liderança e a INTZ dá adeus as chances de classificação.

KaBuM! vs LOUD

O quarto embate do dia é uma briga direta pela classificação contando com a participação de duas equipes do meio da tabela. Com começo pegado, a LOUD mostrou desde os primeiros momentos do jogo que a equipe veio bem encaixada para a partida.

Em um jogo repleto de lutas relevantes para o desenvolvimento da partida, a LOUD não deu chances para os Ninjas conseguirem entrar no jogo e mostrou que veio pronta para barrar os avanços dos adversários.

Sem dar chances de recuperação, eles seguiram rumo a vitória e conseguiram um resultado favorável para a LOUD.

Flamengo Los Grandes e Liberty

Em outro jogo entre equipes que brigam para confirmar uma vaga, a lei do ex mostrou que também é válida no CBLOL. Jogando contra sua antiga equipe, Wos, suporte do Fla Los Grandes, fez uma partida de tirar o sono de seus antigos companheiros da Liberty.

Com boas jogadas, o Fla conseguiu se colocar em uma posição de vantagem no mapa após garantir um bom número de eliminações que resultaram em um grande domínio de mapa. Com seus avanços prejudicados, a Liberty precisou traçar uma nova estratégia para tentar permanecer na partida.

Graças a uma grande luta pela rota inferior, a Liberty se manteve viva na partida em um momento no qual o Flamengo dominava o mapa. Com essa luta, o Fla viu o domínio de jogo ficar abalado e acabou entregando eliminações relevantes para os adversários, que conseguiram conquistar o bônus do Barão.

E foi de forma extremamente fria que a Liberty conseguiu aproveitar essas pequenas vantagens para virar a partida e cravar mais uma vitória no CBLOL.