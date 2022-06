CBLOL 2022: confira tudo o que aconteceu nas partidas deste domingo!

As partidas deste domingo do CBLOL prometem! Depois das surpresas da rodada de ontem os jogadores voltaram ao stage pra disputar as seis vagas para a próxima fase da competição.

Liberty vs paiN Gaming

O primeiro confronto deste domingo foi a partida entre Liberty e paiN Gaming. Apesar de um começo estudado pelas equipes, a primeira eliminação não demorou a sair e ficou pra Liberty que saiu na frente em eliminações e objetivos.

Após sair na frente no começo do jogo a Liberty conseguiu estender a vantagem e garantir os três primeiros dragões da partida e os dois arautos, que ajudaram a abrir o mapa e criar uma condição de vitória para a equipe.

No entanto, a paiN conseguiu responder bem nas lutas e equiparar o placar de forma a estender o tempo de jogo. Por volta dos 35 minutos a Liberty conseguiu conquistar a alma do dragão da montanha e se colocou em uma condição de vitória clara.

Com o buff do barão em mãos, a Liberty só precisou rumar em direção a base da paiN para conquistar a vitória.

LOUD vs RED Canids Kalunga

A segunda partida do dia foi o confronto entre LOUD e RED Canids Kalunga. Em um jogo de início acelerado, a Matilha saiu na frente em abates e objetivos, conquistando rapidamente os dois primeiros dragões da partida.

Com o impulso dos buffs e as eliminações, a RED embalou e começou a ensaiar um passeio no mapa pra cima da LOUD.

No entanto, os planos da Matilha foram frustrados pois a LOUD conseguiu segurar o jogo até um ponto em que sua composição passou a brigar de igual para igual com a equipe adversária.

Apesar disso, o poder de luta da RED falou mais alto e a base da LOUD foi completamente destruída.

FURIA vs Miners

O terceiro jogo do dia marcou o confronto entre FURIA e Miners. Após um grande atraso para começar a partida, o jogo teve um início pegado. Foram quatro abates antes dos 6 minutos, e as duas equipes começaram equiparadas em eliminações e ouro.

No entanto, não levou muito tempo pra FURIA estabelecer um ritmo acelerado na partida e conquistar eliminação seguida de eliminação.

Mostrando uma postura completamente diferente de ontem, a FURIA seguiu em uma crescente na partida, construindo a vantagem em todos os pontos do mapa. Não demorou muito para a FURIA utilizar sua vantagem e conquistar a vitória de forma esmagadora.

Flamengo Los Grandes vs Rensga

O quarto jogo do dia começou pegado! Flamengo Los Grandes e Rensga vieram com tudo para a partida e mostraram que vontade de vencer não falta para nenhuma das equipes.

Com o placar de eliminações empatado até os 23 minutos de jogo, os Cowboys tinham uma boa vantagem de objetivos, mas a situação desandou quando, em uma luta pela alma do dragão da montanha, o Fla conseguiu o roubo do dragão e uma sequência de abates que também levaram a conquista tranquila do buff do Barão.

Com a composição encaixando bem nas lutas, o Flamengo conseguiu abrir o caminho em direção a base da Rensga e conquistar a vitória.

KaBuM! vs INTZ

A última partida do dia foi entre KaBuM e INTZ. No começo do jogo tudo pareceu favorável para os Intrépidos, que abriram 3 a 0 no placar de eliminações da partida.

E isso foi só o começo. Com os jogadores cada vez mais fortes na fase de rotas a INTZ foi conquistando cada vez mais espaço no mapa, o que ajudou a garantir os objetivos neutros.

No entanto, o jogo foi esfriando para os Intrépidos e os Ninjas aproveitaram para passar a frente do placar e nas condições de vitória. Com lutas bem executadas e sabendo manter os pontos favoráveis, a KaBuM rumou em direção à base da INTZ e fechou a partida.