O registro intrigante captado pelo Telescópio Hubble da NASA no espaço; confira

A Agência Espacial Americana (NASA) divulgou recentemente uma intrigante observação captada pelo Telescópio Hubble no espaço.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, o registro mostra uma galáxia com efeito de lente gravitacional com a identificação SGAS J143845+145407.

O efeito gravitacional resultou em uma imagem espelhada da galáxia perto do centro, criando uma peça central cativante. Uma terceira imagem distorcida da galáxia aparece como uma ponte entre eles.

A lente gravitacional ocorre quando a massa de um enorme corpo celeste – como um aglomerado de galáxias – curva o espaço-tempo e faz com que o caminho da luz de objetos distantes se curve visivelmente em torno dele, como se fosse uma lente.

Como detalhado pela NASA, apropriadamente, o corpo que causa a curva da luz é chamado de lente gravitacional, e o objeto de fundo distorcido é chamado de “lente”.

O efeito lente gravitacional pode resultar em múltiplas imagens da galáxia original, como visto nesta imagem, ou no objeto de fundo aparecendo como um arco distorcido ou mesmo um anel.

Outra consequência importante dessa distorção da lente é a ampliação, permitindo que os astrônomos observem objetos que caso contrário, estar muito longe ou muito fraco para ver.

Telescópio Hubble capta galáxia formando sua própria imagem espelhada no espaço

Como detalhado pela NASA, o Hubble tem um talento especial para detectar galáxias com este efeito. A sensibilidade e a visão cristalina do telescópio permitem que ele veja lentes gravitacionais fracas e distantes que os telescópios terrestres não conseguem detectar devido ao efeito de desfoque da atmosfera da Terra.

O Hubble foi o primeiro telescópio a resolver detalhes em imagens de galáxias com lentes e é capaz de visualizar tanto sua forma quanto sua estrutura interna.

Como detalhado pela NASA, esta galáxia em particular é de um conjunto de observações do Hubble que aproveitam as lentes gravitacionais para espiar dentro de galáxias no início do universo.

Ainda de acordo com as informações, a lente revela detalhes que permitem aos astrônomos entender melhor a formação de estrelas nas galáxias iniciais, o que dá aos cientistas uma visão de como a evolução geral das galáxias se desenrolou. Confira registro:

Crédito (Reprodução NASA)

Texto com informações da NASA