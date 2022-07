Esses atores mirins desapareceram da televisão e você não percebeu!

Alguns atores começam a carreira logo cedo e passam a vida toda na frente das telinhas. Porém, outros até iniciam com uma carreira infantil meteórica, mas acabam mudando de planos ou sendo deixados de lado e sumindo da televisão. Mas o que será que aconteceu de fato com esses atores e atrizes mirim?

Confira no texto, com referências retiradas do ‘Canal 90′, no Youtube, como três atores mirins que fizeram sucesso na infância estão atualmente.

Joseph Mazzello

A carreira de Joe, como é conhecido, começou na década de 90 já com participações em filmes importantes, se destacando em 1993 pela participação em ‘Jurassic Park - Parque dos Dinossauros’. Mesmo com o enorme sucesso da franquia, Mazello não conseguiu mais papéis tão grandes na década e atuou apenas em pequenas produções.

A partir dos anos 2000 ele começou a aparecer na televisão, em séries como ‘CSI’ E ‘The Pacific (2010)’. Ele também atuou no filme ‘A Rede Social’ (2010) e seu trabalho de destaque mais recente foi no filme ‘Bohemian Rhapsody’ (2018).

Hoje com 38 anos, Jospeh faz parte do elenco da série ‘Impeachment: American Crime Story’.

Luíza Curvo

A atriz brasileira apareceu pela primeira vez na novela brasileira ‘Sonho Meu’ (1993), interpretando ‘Aninha’. Seu sucesso foi tão grande que ela começou a emendar vários projetos. Ao todo foram mais de 20 novelas e séries televisivas, além de teatro e cinema.

Hoje com 36 anos, Luíza Curvo está afastada da televisão, focando na carreira teatral, além da pintura. Ela já declarou que, apesar de todos esses anos de carreira, sempre foi tímida e não gosta da fama.

Bradley Pierce

Sua primeira participação nas tela foi apenas com 6 anos de idade, na novela americana ‘Days of Our Lives’. Além disso, ele deu voz ao personagem ‘Chip’, no filme animado de ‘A Bela e a Fera’ (1991) e ao peixe ‘Linguado’ no desenho televisivo ‘A Pequena Sereia’ (1993-1994).

Seu papel mais importante foi na pele de ‘Peter’, no clássico ‘Jumanji’ (1995). Após isso, sua carreira esfriou e ele conseguiu apenas pequenos papéis em seriados e filmes. Atualmente ele foca na carreira de produtor e escritor.

