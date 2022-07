4 coisas que sua mãe te ensinou que fazem mal, mas é mentira!

Uma das coisas que as crianças aprendem desde sempre é sempre obedecer ao pai e a mãe e sempre dar razão ao que eles falam. Contudo, quando estão mais crescidinhos, os adolescente e jovens vão entendendo que as mães não estão certas sempre, por mais que elas insistam nisso.

Alguma dessas coisas tem ligação com pensamentos populares, principalmente sobre coisas que elas sempre disseram que fazem mal, mas depois você descobre que não é verdade. Veja algumas delas a seguir, segundo o canal no Youtube ‘Nerd Show’.

Ficar na frente da televisão faz mal para as vistas

Uma frase clássica vinda das mães e dos adultos era que ficar muito tempo jogando videogame ou assistindo televisão ‘estraga’ as vistas. Hoje em dia com o avanço das tecnologias, diversos desses aparelhos, inclusive o computador, foram substituídos pelo celular e elas também acabam passando diversas horas em frente à tela. Então qual a desculpa? Os médicos realmente indicam que o mais correto é ficar a uma certa distância das telas, principalmente para quem tem as vistas mais sensíveis, mas a luz em si não afeta as vistas.

Não pode ficar descalço

Outra das primeiras frases que a criança escuta quando cresce é para tirar o pé do chão frio e ir colocar algum calçado para não ficar doente. Contudo, na verdade é até bom que, em alguns momentos, os pequenos coloquem os pés no chão. Estudos mostram que crianças que crescem descalças desenvolvem um melhor equilíbrio e a postura.

Comer bolo quente causa dor de barriga

Você pode jurar de pé junto que. em algum momento você desobedeceu a sua mãe quando era criança e realmente comeu bolo quente e ficou com dor de barriga. Estariam elas corretas então? Na verdade não. Não existe nenhuma comprovação que isso seja verdade e provavelmente as mães falavam isso para você não sair comendo o bolo todo assim que ele saiu do bolo. O único problema mesmo pode ser em queimar a língua.

Não pode tomar sorvete no frio

Outro clássico que tem a ver com ficar doente é tomar sorvete no frio ou quango a garganta está doendo. Mas e quem mora em países frios? Eles são proibidos de tomar essa sobremesa? Na verdade, não existe nenhuma relação entre gripe e sorvete. Em algumas ocasiões, ele pode até mesmo aliviar as dores de garganta.

