3 brinquedos que podem te DEIXAR RICO se você tiver algum deles guardado

Se você é do tipo de pessoa que gosta de guardar coisas que te trazem boas lembranças e tem o famoso ‘quartinho da bagunça’, com diversas caixas com objetos e brinquedos antigos, talvez seja hora de realizar uma faxina e dar uma olhada no que você tem guardado. Quem sabe você acha um item raro?

Veja a seguir 3 brinquedos que, se você tiver algum deles guardado, podem te deixar rico. A lista foi elaborada pelo canal do youtube ‘Nerd Show’.

He-Man

O personagem fez muito sucesso não só na televisão, mas também na ‘vida real’, graças a uma extensa linha de brinquedos. E o que muita gente não sabe é que os brinquedos foram lançados antes do desenho, em 1982, juntamente com uma história em quadrinhos explicando os personagens. Os bonecos da Mattel lançados nessa década são considerados raros, com dois deles tendo valores altos. O personagem ‘Gato Guerreiro’ é comercializado, em média, por quinhentos reais. Já o ‘Castelo de Grayskull’ pode ultrapassar a casa dos três mil reais.

Glasslite

Esse tópico não é específico sobre apenas um brinquedo, mas sim uma marca inteira. A empresa Glasslite, fundada em 1968 e com o auge nos anos 80, foi responsável por licenciar e comercializar diversas linhas de brinquedos de desenhos, seriados e filmes famosos, como Jaspion, Shurato, Rambo, entre muitos outros. A empresa não existe mais, mas atualmente, os valores de diversos de seus brinquedos giram na casa dos milhares de reais. Um deles por exemplo é um carro do Esquadrão Especial Winspector, um Tokusatsu (série com efeitos especiais de origem japonesa), que pode ser encontrado por seiscentos reais.

Outra série de brinquedos lançada pela marca que tem grande valor de mercado é a do ‘Thundercats’, com a Espada Justiceira custando mais de dois mil reais.

Power Rangers

A franquia faz sucesso até os dias de hoje, mas seu auge foi na década de noventa. A responsável pelos brinquedos dos Power Ranger e também de outra série famosa, Os Cavaleiros dos Zodiaco, é a Bandai. Atualmente, um dos itens mais raros é o Megazord da empresa, podendo chegar em até quinhentos e cinquenta reais.

