Por que os dedos enrugam na água?

Na infância, uma das coisas mais ‘mágicas’ de se observar é a pele enrugada. Afinal, quem nunca ficou encantado com isso acontecendo após passar horas na piscina ou exagerar no tempo de banho? Na fase adulta, obviamente esse ‘encanto’ passa, mas uma dúvida ocorre: por que somente os pés e as mãos ficam enrugados e não a pele do corpo inteiro?

Um dos pensamentos populares é que isso acontece pois a água penetra nos poros da pele, deixando esses lugares com aspecto suaves e enrugados. Contudo, segundo o site Meganotícias, isso não é totalmente certo.

A verdade é que as células sanguíneas localizadas sob a pele encolhem como resposta a um impulso do sistema nervoso autônomo. Consequentemente, os dedos ficam dessa forma. Outra hipótese levantada por cientistas da Universidade de Newcastle após a realização de um experimento é de que essa reação é uma espécie de ‘mecanismo de adaptação’ do ser humano para que seja possível manipular objetos molhados.

Para tentar provar a teoria, os pesquisadores solicitaram que que 20 participantes movessem objetos molhados e secos, como bolinhas de gude, de um lugar para o outro. O resultado obtido mostrou que os participantes que molharam a mão e movimentaram os objetos tiveram mais facilidade do que aqueles que mantiveram os dedos secos.

Uma outra pesquisa publicada na revista Biology Letters compactuou com a teoria. “A formação dessas rugas é um processo ativo controlado pelo sistema nervoso autônomo [...] E esse controle sugere que essas rugas podem ter um papel importante“, observam os autores dessa pesquisa.

Para resumir: de acordo com as análises obtidas pelos neurocientistas, as rugas nas pontas dos dedos podem melhorar o manuseio de objetos que foram submersos em água e facilitar a aderência em uma superfície molhada. Todavia, ainda não ficou claro como esse processo é alcançado.

