Você consegue encontrar todos os 25 animais desta imagem?

Quantos animais você consegue encontrar? (Foto: The Sun US)

Você é paciente? Neste desafio visual, mais do que atenção, é preciso paciência. Existem 25 animais nesta montagem, mas é bem fácil perder a conta e deixar algum de fora.

Será que você consegue encontrar todos?

Veja a imagem novamente:

Segundo o portal The Sun US, somente 0,1% das pessoas conseguem localizar todos os bichos. Não conseguiu identificar?

Uma dica é anotar todos já encontrados, para não perder as contas. E agora, você achou?

Confira a resposta:

Os animais representados são os seguintes: elefante, ouriço, pelicano e cobra formam o alto da cabeça; raposa e gafanhoto formam as orelhas; golfinho e camaleão formam as sobrancelhas; lagarto, caracol, tucano e peixe formam os olhos; periquito e coelho formam o nariz; estrela-do-mar, cavalo, tartaruga e bicho-pregiça formam o meio do rosto e bochechas; tigre e águia formam os lábios; orangotango e baleia formam as mandíbulas; pavão forma o queixo; e caguru e urso formam o pescoço.

