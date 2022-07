Você consegue encontrar um celular camuflado em menos de 30 segundos?

Essa é para quem tem um olhar bem atento: neste desafio visual, você tem uma tarefa simples, mas que precisa ser executada rapidamente. São apenas 30 segundos para encontrar o celular camuflado.

Será que você consegue encontrá-lo?

Veja a imagem novamente:

Onde está o celular? (Foto: Reprodução/Facebook/Jei Yah Mei)

Segundo o portal The Sun US, esse é o tempo mínimo que as pessoas levam para encontrar. Geralmente, boa parte dos que tentam precisam de mais tempo.

Não conseguiu identificar? Uma dica é pensar em um celular com uma capinha que simule um dos elementos da foto. Este desafio foi compartilhado originalmente por Jei Yah Mei no Facebook.

E agora, você achou?

Confira a resposta:

Onde está o celular? (Resolução: o celular está com uma capinha florida, tal qual o tapete) (Foto: Reprodução/Facebook/Jei Yah Mei)

Achou o desafio complicado? Confira outros publicados pelo Metro World News recentemente:

Apenas um sofá é muito diferente dos demais. Você consegue identificá-lo?

Você consegue encontrar o sofá com almofadas coloridas? (Foto: SC)

O móvel em questão conta com almofadas bem coloridas. Veja onde ele está!

Você é capaz de identificar um robô entre os clientes desse restaurante?

Você consegue identificar um robô entre os clientes? (Foto: RS Components)

É preciso atenção aos mínimos detalhes ou você não conseguirá encontrá-lo. Confira a resposta!

Você consegue encontrar a cascavel escondida entre as plantas?

Você consegue achar a cobra cascavel? (Foto: Reprodução/TikTok/@alexthecrittercatcher)

Cobra está bem camuflada no chão desta floresta. Veja onde ela está!

Você consegue encontrar a borboleta em menos de 20 segundos?

Você consegue encontrar a borboleta entre os girassóis? (Foto: Gergely Dudás/Dudolf)

Não basta concentração: é preciso ser rápido e detalhista. Você é capaz? Saiba onde ela está!

Há um anel de diamantes escondido nesta plantação. Você consegue achar?

Você consegue encontrar o anel entre as cenouras? (Foto: WILLIAM MAY/Reader's Digest)

É preciso muita concentração e atenção aos pequenos detalhes da ilustração. Veja onde ele está!

Somente quem tem olhar muito afiado consegue encontrar o texugo entre as zebras

Você consegue encontrar o texugo entre as zebras? (Foto: BBC Earth)

Animal também é preto e branco, tal qual os equinos. Veja a resposta, circulada em cores!

Você consegue encontrar um panda escondido entre os bonecos de neve?

Você consegue encontrar o panda entre os bonecos de neve? (Foto: dudolf.com)

Preste bem atenção, pois alguns bonecos podem se parecer com um panda. Encontre a resposta neste link!

Existem sete cavalos nessa pintura. Você consegue encontrá-los?

Você consegue encontrar todos os cavalos nesta imagem? (Foto: Jim Warren/Reprodução)

Tem alguns que são mais óbvios, enquanto outros são apenas sugeridos... Veja a resposta!