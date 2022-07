Receita caseira de bolo de banana de liquidificador para lamber os dedos

Seja para o café da manhã, da tarde ou até mesmo para o lanchinho da noite, um bolo de banana é sempre uma ótima pedida, não é mesmo? E, se você não sabe como preparar esta receita saborosa, nós te ensinamos a seguir todos os detalhes.

Com ingredientes que você possivelmente deve ter em casa, esta é uma sugestão deliciosa que pode ser preparada com a ajuda do liquidificador seguindo alguns passos simples. Bora conferir?

Bolo de banana - receita:

Lista de ingredientes (Massa):

2 xícaras (chá) de farinha de trigo;

1 colher (sopa) de fermento químico;

7 bananas;

½ xícara (chá) de óleo;

1 xícara (chá) de leite;

3 ovos;

2 xícaras (chá) de açúcar.

Cobertura:

½ xícara (chá) de água quente;

¾ xícara (chá) de açúcar.

Além desta receita, você pode se interessar por:

Como preparar seu bolo:

Comece batendo no liquidificador o leite, o óleo, o açúcar e os ovos;

O próximo passo será adicionar a farinha aos poucos até que garanta uma mistura homogênea;

Então, você deve acrescentar o fermento, porém reduzindo seu liquidificador para a velocidade mínima;

Logo após, em uma forma devidamente untada, despeje o caramelo (nós ensinamos a fazer no próximo tópico de “ Modo de preparo da cobertura ”), as bananas cortadas e massa;

”), as bananas cortadas e massa; Feito isso, leve ao forno pré-aquecido a 180ºC, por um período de 30 minutos ou até que o garfo ou palito saia seco;

Sirva-se.

Modo de preparo da cobertura:

Primeiro, coloque o açúcar em uma panela;

Então, com o fogo ligado mexa até derreter;

Acrescente a água e continue movendo até o açúcar se dissolver;

Deixe engrossar e uma vez atingido o ponto de calda desligue e reserve.

Com Tudo Gostoso.

+ GOSTOU DESTA DICA? ENTÃO, NÃO DEIXE DE CONFERIR: