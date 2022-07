Receita caseira de bolo de maçã com canela que fica uma delícia Foto - Freepik - @bondarenko_rimma

Quer inovar na receita do café da manhã ou tarde e está sem ideia do que fazer para garantir uma opção deliciosa? O que acha então de conferir os detalhes e preparar um bolo de maçã com canela que vai poucos ingredientes e pode ser feito em minutos?

Se ficou interessado, já pode separar seu caderninho de receitas que deixaremos a seguir a lista de ingredientes que precisará e o modo de preparo desta opção saborosa para qualquer hora do dia.

Bolo de maçã com canela - Receita

Lista de ingredientes:

2 xícaras de farinha de trigo;

Açúcar e canela para untar;

1 colher (café) de canela em pó;

2 xícaras de açúcar;

1 punhado de uva passa (opcional);

1 xícara de óleo;

4 ovos;

3 maçãs picadas (sem casca e semente);

1 colher (sopa) de fermento.

Modo de preparo:

Comece batendo no liquidificador o óleo, os ovos e o açúcar até que se obtenha uma mescla homogênea;

Feito isso, despeje a mistura em uma vasilha grande e acrescente a farinha mexendo até que a massa fique uniforme;

Logo após, você deve adicionar a maçã, o fermento, a canela e uva passa, lembrando que este último é opcional;

Então, despeje a massa em uma forma (com um furo no meio) untada com açúcar e canela. Se preferir, pode untar com farinha de trigo, semelhante ao feito nas demais receitas de bolo;

Então, leve ao forno, devidamente pré-aquecido, e asse em fogo baixo por aproximadamente 1 hora e meia ou até que o garfo ou palito saia seco;

Lembre-se que o tempo de forno pode variar de acordo com o equipamento que tem em sua residência;

Bom apetite!

Com Tudo Gostoso.

