Tremores não aparecem imediatamente: veja como a Doença de Parkinson progride nas pessoas

A doença de Parkinson afeta diretamente o sistema nervoso central, danificando os neurônios que controlam os movimentos. As células neurológicas vão se deteriorando, causando a perda gradual dos movimentos, que podem também se tornar incontroláveis. Além disso, o equilíbrio e coordenação podem ser perdidos.

Contudo, o Parkinson não aparece de uma hora para outra, mas sim de forma progressiva ao longo dos anos, sendo separado em 5 fases. Com os sinais avançando com a passagem do tempo, o padrão é semelhante entre as pessoas afetadas. Confira a seguir os 5 estágios que podem ser identificados na Doença de Parkinson:

Estágio 1

Nessa etapa, ainda não é possível distinguir os tremores característicos da doença. De qualquer forma, o paciente pode notar alterações motoras leves e geralmente concentradas em um lado do corpo. Os primeiros sinais notados, segundo o site Meganotícias (texto em espanhol) são: diferença de postura, na expressão ou na forma de andar.

Estágio 2

Os sintomas se tornam mais visíveis. Os movimentos se tornam mais robóticos ou rígidos.

Estágio 3

Nessa fase é onde começa a primeira dificuldade de locomoção, além de perder o equilíbrio com frequência e tropeçar regularmente. Limpar algo, cozinhar ou comer pode se tornar algo mais difícil.

Estágio 4

Com a progressão do Parkinson, nessa fase os sintomas mais graves aparecem, sendo necessário, em alguns casos, o uso de algo para ajudar a caminhar, como andador ou bengala. Isso não vai causar a independência do paciente, mas pode ser que seja preciso recorrer a alguém para ajudar regularmente.

Estágio 5

Nessa última etapa a rotina é completamente alterada. Os membros ficam extremamente rígidos, causando dificuldade para ficar de pé ou andar. Problemas com alucinações, proveniente da demência, podem ocorrer.

