Estas são as mudanças no corpo que podem indicar que você tem câncer de garganta Imagem: Freepik

O câncer de garganta, também chamado de ‘câncer de cabeça e pescoço’, é uma condição rara que afeta as estruturas da garganta, como laringe, faringe, amígdalas, entre outras. Segundo o Instituto Oncológico Falp, esse tipo de câncer está cada vez mais recorrente entre os jovens pois ele está diretamente associado ao consumo de tabaco e álcool, além de infecções pelo Papiloma Vírus Humano (HPV). Mesmo com a alta entre os jovens, esse tipo de enfermidade costuma afetar homens com mais de 50 anos, de acordo com o site especializado Tua Saúde.

Sintomas

Existem dois tipos de câncer principais na garganta, sendo na laringe, onde estão localizadas as cordas vocais, e faringe, por onde passa o ar do nariz até os pulmões. Como outros tipos de câncer, os sintomas costumam acontecer em estágios mais avançados e dependendo de qual parte da garganta o tumor se encontra, ele mudam, porém, os sinais mais comuns no geral são:

Dor de garganta;

Tosse persistente e tosse com sangue;

Falta de ar;

Alterações na voz (rouquidão);

Dificuldade para engolir;

Caroços no pescoço;

Sensação de que há algo preso na garganta;

Perda de peso não intencional.

ATENÇÃO!

Este texto tem como objetivo apenas informar, e não diagnosticar nenhuma doença. Caso apresente sintomas ou tenha dúvidas sobre a condição citada, procure um médico e nunca faça o uso de medicamentos sem a prescrição de um profissional da área da saúde.

