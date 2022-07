Suco natural de gergelim e mais dois ingredientes para dormir melhor

Problemas para dormir? Talvez um suco natural possa te ajudar a ter uma noite de sono mais tranquila. O gergelim pode ser um bom aliado neste momento.

A nutricionista Bettina Del Pino explicou, em entrevista ao portal Metrópoles, que o grão é rico em triptofano, além de ser uma fonte de magnésio, auxiliando no combate dos efeitos do hormônio do estresse.

Outro aliado do bom sono pode ser a banana: segundo o portal Minha Vida, quando ingerida à noite ela reduz a atividade cerebral intensa, ajudando a pessoa a entrar no sono mais facilmente.

A seguir, uma receita de um suco natural com essa mistura, bem simples de fazer, compartilhada pelo portal Ana Maria Brogui. Verifique um bom aliado para uma noite de sono mais tranquila.

Suco de banana e gergelim

Ingredientes

1 banana nanica madura;

200 ml de leite de soja;

1 colher de sopa de gergelim;

Gelo.

Modo de preparo

Descasque a banana e corte em pedaços pequenos;

Coloque tudo no liquidificador e bata até obter uma mistura homogênea;

Adoce conforme preferir;

Sirva.

Você também pode optar por gergelim preto. Este suco é para consumo imediato, pois frutas perdem os nutrientes com o passar do tempo. Além disso, ele fará mais efeito se tomado em temperatura ambiente, sem estar muito gelado.

⚠️⚠️⚠️ ALERTA IMPORTANTE ⚠️⚠️⚠️

Se você sofre de frequentes problemas para dormir, é recomendado que busque um profissional médico para que os exames necessários e avaliações sejam feitas.

Não esqueça também de reservar o tempo adequado para poder descansar, pois isso contribuirá para que você tenha mais energia no dia seguinte.

Por fim, queremos lembrá-lo que o conteúdo é apenas informativo, ou seja, não tem o objetivo de fornecer diagnósticos, tratamentos, orientar hábitos de consumo ou substituir as visitas regulares ao médico. Em caso de dúvidas ou suspeitas, procure um especialista.

+ SIGA LENDO ESTAS NOTÍCIAS SOBRE SAÚDE: