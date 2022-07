Existem sete cavalos nessa pintura. Você consegue encontrá-los?

O domingo está tranquilo demais? Que tal um desafio visual para exercitar o olhar? Nesta imagem, segundo o próprio artista, existem sete cavalos no total.

Será que você consegue encontrá-los em menos de 15 segundos?

Veja a imagem novamente:

Você consegue encontrar todos os cavalos nesta imagem? (Foto: Jim Warren/Reprodução)

Segundo o portal The Sun US, são poucas as pessoas que conseguem achar todos os cavalos tão rápido. Não conseguiu identificar? Uma dica é buscar pelos focinhos dos animais.

E agora, conseguiu encontrar?

Confira a resposta:

Você consegue encontrar todos os cavalos nesta imagem? (Resolução) (Foto: Jim Warren/Reprodução)

A pintura foi criada por Jim Warren e ele colocou cavalos de todos os formatos. Tem o mais óbvio, ao centro da pintura, os mais fantasiosos como na água e na folhagem, até os mais “sugestivos”, como na sombra ao chão.

