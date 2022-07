Você consegue encontrar o coração entre os elefantes em menos de 20 segundos?

Você consegue achar o coração entre os elefantes? (Foto: The Sun US)

Você é bom de desafios visuais? Então corra contra o tempo: entre tantos elefantes cor-de-rosa, lilás e branco, há um pequeno coração. Junto a eles, existem algumas borboletas, deixando ainda mais complicado.

Será que você consegue encontrá-lo em menos de 20 segundos?

Veja a imagem novamente:

Você consegue achar o coração entre os elefantes? (Foto: The Sun US)

Segundo o portal The Sun US, são poucas as pessoas que conseguem achar tão rápido. Não conseguiu identificar? Uma dica é buscar por formatos próximos aos das borboletas.

E agora, conseguiu encontrar?

Confira a resposta:

Você consegue encontrar o coração entre os elefantes? (Foto: The Sun US)

