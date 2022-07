Os signos que mantém o coração no passado silenciosamente

Reprodução - Letter From Your Lover (Netflix)

Os amores do passado podem deixar a vida das pessoas marcadas, tanto positivamente como negativamente. No entanto, alguns signos do zodíaco são mais propensos a pensar novamente nestas conexões e lidar com os efeitos dela em seus corações.

Confira quais são:

Touro

Existem muitos segredos no coração de um taurino e certamente seus amores do passado estão ai também. Quando uma relação duradoura terminou, mas teve muitos pontos positivos e que o marcaram, como o apoio mútuo, ele revisitará esta história. Ao se apaixonar novamente, tende a trazer algumas das bases sólidas que foram construídas antes e isso nem sempre funciona para todos. É importante também maneirar nas idealizações que envolvem o passado retornando para suas vidas.

Câncer

O canceriano pode se abrir com os mais próximos sobre os passados que permanecem vivos em sua vida, mas quando o assunto é amor, a chance de que guarde apenas para si é grande. Este signo nunca esquece o como se sentir e quão cumplice era de alguém; com o tempo, é possível que estas recordações se tornem maiores do que os pontos negativos. Quando isso acontece, ele cai em nostalgia e pode voltar a se perguntar como as coisas seriam agora se o término não tivesse acontecido. Isso pode deixá-los menos atentos para oportunidades positivas que aparecem agora.

Libra

Quando vive histórias de amor mais duradouras, o libriano sempre terá sua vida marcada de alguma maneira. Além das lembranças, ele pode ver em sua rotina as influencias de um relacionamento e prefere guardar em seu coração os momentos positivos. Como os ressentimentos são esquecidos, em momentos de mais solidão ele pode revisitar tudo o que viveu ao lado de alguém. Alguns podem tentar repetir as experiências mais uma vez e deixam sempre a porta aberta, o que será complicado para os relacionamentos que estão por vir.

Escorpião

Por mais que seja uma pessoa que guarda rancor e não esquece quem o machucou, o escorpiano pode regressar sua mente e coração aos amores do passado que o nutriram positivamente. Este signo é apegado emocionalmente e pode lidar com emoções que renascem repentinamente. Reencontros ou algum tipo de conexão com amores que terminaram podem acontecer e contribuem para que momentos sejam revividos. É importante entender o que já não cabe mais em sua vida, mesmo que a coragem para repetir a dose continue ali.

