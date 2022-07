NASA: imagem captada pelo Telescópio Hubble revela esplendor de gigante aglomerado no espaço; confira

Esta imagem do Telescópio Espacial Hubble da NASA/ESA captura o brilhante aglomerado globular NGC 6569 na constelação de Sagitário.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, o Hubble explorou o coração deste aglomerado com sua Wide Field Camera 3 e Advanced Camera for Surveys, revelando um tesouro brilhante de estrelas neste tesouro astronômico.

Aglomerados globulares são aglomerados estáveis e fortemente ligados, contendo dezenas de milhares a milhões de estrelas e estão associados a todos os tipos de galáxias.

A intensa atração gravitacional desses aglomerados de estrelas compactas significa que os aglomerados globulares têm uma forma esférica regular com um centro densamente povoado, como visto no centro desta imagem repleta de estrelas.

Esta observação vem de uma investigação de aglomerados globulares que se encontram perto do centro da Via Láctea.

Imagem captada pelo Telescópio Hubble revela esplendor de gigante aglomerado no espaço

Como detalhado pela NASA, pesquisas anteriores evitaram esses objetos, pois o centro empoeirado de nossa galáxia bloqueia sua luz e altera as cores das estrelas que neles residem.

A cor de uma estrela é particularmente importante para os astrônomos que estudam a evolução estelar e pode fornecer aos astrônomos informações sobre suas idades, composições e temperaturas.

Os astrônomos que propuseram essas observações combinaram dados do Hubble com dados de arquivos astronômicos, permitindo-lhes medir as idades de aglomerados globulares, incluindo NGC 6569.

Ainda de acordo com as informações, a pesquisa também forneceu informações sobre a estrutura e densidade de aglomerados globulares em direção ao centro da Via Láctea. Confira:

Crédito (Reprodução NASA)

Texto com informações da NASA