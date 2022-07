Maquiagem: 3 truques para disfarçar as rugas da testa para parecer mais jovem

Se você está incomodado com o aparecimento de linhas de expressão na testa isso é absolutamente normal. Às vezes a negligência em usar protetor solar e a pouca ou nenhuma disciplina na hora de realizar uma rotina de skincare fazem com que essas ruguinhas apareçam antes do tempo.

Mas, aqui estão três dicas anti-rugas para ajudar a esconder as linhas e parecer mais jovem usando maquiagem.

Use um primer

O primer ajuda a desfocar as linhas de expressão preenchendo-as. Também ajudará a sua base a se espalhar suavemente na pele e a permanecer no lugar sem criar vincos ao longo do dia.

Use um corretivo de cobertura leve

Parece meio sem sentido esconder as rugas com um corretivo de cobertura leve, mas, infelizmente, as fórmulas de cobertura total têm a tendência de ficarem pastosas e se assentarem em suas linhas finas.

Os corretivos com texturas pesadas e foscas geralmente fazem a pele parecer muito mais velha. Texturas transparentes e hidratantes funcionam melhor para camuflar rugas.

A base certa

O melhor acabamento para quem se preocupa com rugas é uma pele cremosa e úmida. Acabamentos foscos podem parecer opacos na pele e chamar a atenção para uma superfície enrugada. Também é importante garantir que sua pele esteja bem hidratada antes de aplicar a base por cima. Especialmente ao redor da área dos olhos. A umidade ajuda a engordar a pele e reduzir a aparência de linhas e rugas. Também garante que sua base se aplique de maneira mais uniforme.

Em primeiro lugar, prepare sua tela com os cuidados certos para o seu tipo de pele, tendo em mente que você quer que sua pele tenha um brilho antes mesmo da base. Aplique sua base com uma esponja molhada para um acabamento impecável.