Maquiagem: 3 táticas infalíveis para uma pele perfeita e mais jovem

Uma pele perfeita, com aparência saudável e jovem é conquistada com uma rotina de skincare à medida e guiada por um dermatologista, ingestão de água e hábitos saudáveis. A maquiagem pode ser uma aliada quando se trata de deixar sua pele aparentemente mais jovem instantaneamente.

Hidratantes iluminadores

Hidratantes com partículas iluminadoras ou bases líquidas leves são melhores para uma pele com aspecto de saudável. Ao contrário do pó compacto, que se instala nas rugas e faz a pele parecer ainda mais velha, uma fórmula líquida refletora de luz cria a ilusão de uma cútis brilhante.

Para aplicar a base com perfeição, use uma esponja úmida ou um pincel de base para espalhar por todo o rosto em pequenas quantidades. É uma boa ideia usar pó para selar esse produto, para que ele não borre nas linhas. Escolha pós com fórmula translúcida solta, evitando completamente a área dos olhos.

Olhar aberto

Um curvex, sombra cintilante, rímel e pó de sobrancelha podem ser excelentes aliados para deixar seu olhar com aparência mais jovem. Encurvar os cílios e adicionar um pouco de sombra cintilante como iluminador são as coisas mais fáceis que você pode fazer para fazer seus olhos parecerem maiores e, portanto, mais jovens.

Procure o rímel preto mais preto que você encontrar, ele fará com que o branco dos seus olhos pareça mais claro e branco. Não se esqueça de definir suas sobrancelhas, deixando-as mais grossas e cheias. Esse truque simples te confere uma aparência mais jovem instantaneamente.

Disfarce tudo de forma sutil

A pele excessivamente maquiada faz você parecer mais velha do que você realmente é. Se você tem olheiras ou algumas manchas de sol, passe um pouquinho de corretivo nos cantos internos dos olhos ou nessas manchas, não em todo o lugar.

Embora deixar sua pele à mostra possa parecer estranho, quanto mais pele você puder ver, melhor, desde que esteja bem hidratada, a pele fresca parece muito mais jovem do que uma tez obviamente coberta.