Maquiagem: 3 dicas essenciais para uma pele mais jovem

Aparentar ter uma pele mais jovem inclui diversos fatores: boa alimentação, hidratação, exercícios físicos, rotina de skincare e maquiagem. Sim, a maquiagem bem feita e escolhendo os produtos certos para o seu tipo de pele farão você potencializar todo o esforço que tem feito em sua rotina de cuidados com a pele. Nós te explicamos como

Corretivo cremoso

Um corretivo se torna um item essencial em sua penteadeira quando sua pele começa a ceder e enrugar. Um corretivo pode efetivamente esconder todos os sinais indicadores de sua idade e dar brilho ao seu rosto. No entanto, é muito importante escolher corretivos cremosos e à base de umidade.

Evite corretivos à base de pó, pois eles acentuam ainda mais o aspecto matte e a irregularidade da pele, fazendo com que pareça mais velha. Portanto, um corretivo à base de creme para olheiras, linhas de expressão, manchas escuras ou flacidez da pele pode ser seu truque de maquiagem mais eficaz.

Delineador Para Despertar os Olhos

Às vezes, para tirar o foco da pele e criar uma aparência mais jovem, tudo o que você precisa fazer é iluminar os olhos. Você pode fazer isso de forma eficaz com o uso de lápis de olho. Você precisa de um lápis de olho na borda interna de seus olhos para acordar instantaneamente esses olhos.

Para destacar a cor dos seus olhos, você precisa aplicar uma linha de cor escura na linha dos cílios superiores. Delinear os olhos com essas duas cores mudará o foco para os olhos e camuflar instantaneamente a flacidez da pele para obter uma aparência mais jovem.

Aplique iluminador nos pontos certos

Conforme você envelhece e sua pele fica flácida, sua estrutura óssea fica mais proeminente. Você pode aproveitar ao máximo esse fato aplicando brilho ou iluminador nos pontos mais proeminentes altos do seu rosto.

Aplique um iluminador com um pincel fino nas maçãs do rosto, no osso do nariz, no centro da testa e no arco do cupido.