Maquiagem: 3 truques para levantar seu olhar e parecer mais jovem

Você sabia que os olhos são o primeiro lugar para onde as pessoas olham quando conhecem outras? Por isso os olhos são tão importantes quando falamos de visual, mais ainda quando falamos sobre aparência mais jovem.

Mas, o que muitos ignoram é que a pele ao redor dos olhos é diferente da pele do restante do rosto. Ela tem uma textura mais delicada e, por isso, é mais suscetível aos efeitos da idade. Ou seja, é comum que as linhas finas de expressão comecem a aparecer nessa área do rosto.

O que comumente chamamos de pés de galinha, bolsas e olheiras, deixam o visual cansado e com aparência de desgastado pelo tempo. Mas você sabia que existem dicas de maquiagem que vão ajudar na maioria desses problemas? Continue lendo para soluções rápidas.

Ilumine os olhos cansados com delineador nude

Um truque de maquiador para garantir que os olhos pareçam 10 anos mais jovens é passar um delineador nude ao longo da linha d’água da pálpebra inferior. Ao contrário dos delineadores escuros, que podem encolher os olhos e realçar a vermelhidão, o tom nude ajuda os olhos a brilhar sem sobrecarregar. A tonalidade suave e sutil neutraliza a vermelhidão para que os brancos pareçam mais brilhantes e os olhos pareçam bem acordados.

Disfarce os pés de galinha com primer dourado.

Antes de aplicar a maquiagem, aplique um primer à base de silicone com partículas douradas na área sob os olhos e até a borda externa da sobrancelha. As partículas douradas desviam a luz do rosto, desfocando as linhas finas, enquanto o silicone cria um escudo na pele que impede que a maquiagem se instale e destaque as linhas finas.

Cubra as olheiras

Com corretivo cremoso, desenhe um triângulo invertido da linha dos cílios inferiores até o topo da maçã do rosto e espalhe. O triângulo longo traz o foco para baixo para a maçã do rosto e afasta o inchaço, enquanto cria um efeito de clareamento que diminui a aparência de olheiras e sombras.

Escolha um corretivo de correção de cor na cor oposta da sua olheira para cancelá-la. Para olheiras em tons de azul, use um corretivo laranja; para os roxos, experimente um corretivo amarelo.